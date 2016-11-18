ЦСКА и Еременко совместно обжалуют вердикт УЕФА

ЦСКА получил уведомление от КДК УЕФА об отстранении полузащитника Романа Еременко от любой деятельности, связанной с футболом, сроком на два года.

Клуб совместно с футболистом намерен обжаловать данное решение. Сообщается, что дополнительные комментарии будут даны после получения мотивировочной части.

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