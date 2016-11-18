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    ЦСКА и Еременко совместно обжалуют вердикт УЕФА

    ЦСКА получил уведомление от КДК УЕФА об отстранении полузащитника Романа Еременко от любой деятельности, связанной с футболом, сроком на два года.

    Клуб совместно с футболистом намерен обжаловать данное решение. Сообщается, что дополнительные комментарии будут даны после получения мотивировочной части.

    Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

    Источник: ПФК ЦСКА

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    18.11.2016 14:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 18 ноября 2016, 18:20

      Интересно, что будет ЦСКА говорить в апелляции и как излагать свою позицию? Мы платим игрокам огромные деньги, за игру которую они не показывают! Игрокам девать деньги не куда вот они и решаются пуститься во все тяжкие!
      Уважаемый комитет УЕФА, простите Рому, мы переведем его на употребления алкоголя...

      0
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 18 ноября 2016, 16:33

      Эх Рома,Рома-зачем и по чему ты так????

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 18 ноября 2016, 15:46

      Два года? Он че там, крокодилом поролся что ли....

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      Рейтинг: +1292

      каа 18 ноября 2016, 15:28

      Роль клуба в данной ситуации заключается в поддержке игрока... Обжалование имеет смысл если есть возможность смягчить приговор..

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      Рейтинг: +16

      гриффон 18 ноября 2016, 14:57

      так просто ничего не бывает

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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 18 ноября 2016, 14:50

      Интересно,в составе каких лекарств присутствует кокаин?Если нет таких,то зачем телегу совместную катать?

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      Рейтинг: +13

      Lunovoro 18 ноября 2016, 14:43

      на год сократят мб, и что?

      -1
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