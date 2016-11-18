ЦСКА и Еременко совместно обжалуют вердикт УЕФА

Интересно, что будет ЦСКА говорить в апелляции и как излагать свою позицию? Мы платим игрокам огромные деньги, за игру которую они не показывают! Игрокам девать деньги не куда вот они и решаются пуститься во все тяжкие!
Уважаемый комитет УЕФА, простите Рому, мы переведем его на употребления алкоголя...
ЦСКА получил уведомление от КДК УЕФА об отстранении полузащитника Романа Еременко от любой деятельности, связанной с футболом, сроком на два года.
Клуб совместно с футболистом намерен обжаловать данное решение. Сообщается, что дополнительные комментарии будут даны после получения мотивировочной части.
Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ