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    Руни уличен в чрезмерном употреблении алкоголя

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни не мог стоять на ногах после чрезмерного употребления алкоголя на свадебной вечеринке в отеле, которая проходила в эти выходные.

    «Уэйн пришел на свадьбу с Ягиелкой и был абсолютно пьян. Он не мог связать двух слов и постоянно падал, как в плохой кинокомедии. Никто не мог поверить, что перед нами капитан сборной Англии. Он уже ничего не соображал, но продолжал опрокидывать бокал за бокалом красное вино.

    Уэйн всегда любил выпить. Это идет от культуры и обычаев ирландских семей, таких, как его. Особенно это проявляется в межсезонье, когда ему нечего делать, и он проводит ночи напролет со своими друзьями. Футбол играет огромную роль в его жизни, но когда в игре что-то не ладится, он заливает эти проблемы алкоголем. Все это начинает напоминать Гаскойна, но все мы надеемся, что он сможет уйти с этого пути и взяться за голову», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    Напомним, что Руни не принял участие в тренировке сборной Англии в этот понедельник, а во вторник покинул расположение национальной команды.

    Источник: The Sun

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    16.11.2016 12:23
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 18 ноября 2016, 10:01

      Красное вино, представляю что было бы если он пил водку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +965

      Riot Zero 17 ноября 2016, 01:46

      А дальше в Казахстан к Аршавину

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 16 ноября 2016, 22:04

      Вы букву В пропустили .. Извините не удержался. :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Baich 16 ноября 2016, 19:46

      Нормально все!Чуток пригубил!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 16 ноября 2016, 18:49

      я сомневаюсь что это фото со свадьбы ну или Руни вообще отбитый стал и в спортах на свадьбу гоняет да ещё и подругу свою подсадил :D:D:D
      вообщем жёлтенькая пресска какая то)

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 16 ноября 2016, 18:17

      ужас то какой))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 16 ноября 2016, 18:14

      а он чё, на лик святого претендовал что ли?!

      0
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 16 ноября 2016, 16:41

      А шкуры ни че такие

      3
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 > Байкал-Сибирь 16 ноября 2016, 20:26

      Особенно в сером )

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 ноября 2016, 16:13

      Всё зависит от объёма выпитого алкоголя и традиций. В некоторых южных областях Европы даже детям дают разбавленное красное сухое вино... Как и у нас в Грузии (теперь уже не у нас!). И никакого вреда в этом не видят. Что же касается перепоя, то это всегда плохо... Только очень сомневаюсь, чтобы такой "бульдозер", как Руни, могло свалить красное вино... Если только в сочетании с виски, ромом или водкой...

      3
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      Рейтинг: +183

      бочаров 16 ноября 2016, 15:39

      я хоть Шрека не люблю но завтра опровержение будет на эту тему

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