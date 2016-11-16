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Руни уличен в чрезмерном употреблении алкоголя

16 ноября 2016, 12:23
29

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни не мог стоять на ногах после чрезмерного употребления алкоголя на свадебной вечеринке в отеле, которая проходила в эти выходные.

«Уэйн пришел на свадьбу с Ягиелкой и был абсолютно пьян. Он не мог связать двух слов и постоянно падал, как в плохой кинокомедии. Никто не мог поверить, что перед нами капитан сборной Англии. Он уже ничего не соображал, но продолжал опрокидывать бокал за бокалом красное вино.

Уэйн всегда любил выпить. Это идет от культуры и обычаев ирландских семей, таких, как его. Особенно это проявляется в межсезонье, когда ему нечего делать, и он проводит ночи напролет со своими друзьями. Футбол играет огромную роль в его жизни, но когда в игре что-то не ладится, он заливает эти проблемы алкоголем. Все это начинает напоминать Гаскойна, но все мы надеемся, что он сможет уйти с этого пути и взяться за голову», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, что Руни не принял участие в тренировке сборной Англии в этот понедельник, а во вторник покинул расположение национальной команды.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Руни Уэйн Ягиелка Фил
Комментарии (29)
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Lester84
1479290338
Это все Кокорин с Мамаевым виноваты - споили его шампанским!!!
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absent32
1479292894
ну выпил, что из этого такого))) а в субботу арсеналу наколотит)))
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Kybik-Pybik
1479294245
Да хули, ну бухнул и что... Главное в запои не зайти!
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Superviser77
1479294992
Действительно, опрокинул стопочку и отдохнул. Раз в полгода можно... Чрезмерное употребление, бл..ть где то увидели, каждый день что ли бухает??)))
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multiscan
1479295360
Вчера во время игры англичан с испанцами Руни не играл - травма (а может с перепоя и был, хотя и игру в ЧА следующую пропускает). Так что вне игры можно себе позволить иногда. А вот про албанцев почему-то молчат, хотя в перерыве отборочного матча вся их команда поснимала футболки и ринулась яростно курить прямо за скамейкой команды. Это показали по "Матч-ТВ" во время прямого эфира.
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Alex3920486
1479295880
по крайней мере, это не мешает ему хорошо играть, просто нагрузка на мотор сильная.....
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ВoВ
1479297757
Уэйн просто не фотогеничен)))
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cska-62
1479302031
Всё зависит от объёма выпитого алкоголя и традиций. В некоторых южных областях Европы даже детям дают разбавленное красное сухое вино... Как и у нас в Грузии (теперь уже не у нас!). И никакого вреда в этом не видят. Что же касается перепоя, то это всегда плохо... Только очень сомневаюсь, чтобы такой "бульдозер", как Руни, могло свалить красное вино... Если только в сочетании с виски, ромом или водкой...
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Байкал-Сибирь
1479303695
А шкуры ни че такие
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h3LL1k
1479311343
я сомневаюсь что это фото со свадьбы ну или Руни вообще отбитый стал и в спортах на свадьбу гоняет да ещё и подругу свою подсадил :D:D:D вообщем жёлтенькая пресска какая то)
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