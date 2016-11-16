Руни уличен в чрезмерном употреблении алкоголя

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни не мог стоять на ногах после чрезмерного употребления алкоголя на свадебной вечеринке в отеле, которая проходила в эти выходные.

«Уэйн пришел на свадьбу с Ягиелкой и был абсолютно пьян. Он не мог связать двух слов и постоянно падал, как в плохой кинокомедии. Никто не мог поверить, что перед нами капитан сборной Англии. Он уже ничего не соображал, но продолжал опрокидывать бокал за бокалом красное вино.

Уэйн всегда любил выпить. Это идет от культуры и обычаев ирландских семей, таких, как его. Особенно это проявляется в межсезонье, когда ему нечего делать, и он проводит ночи напролет со своими друзьями. Футбол играет огромную роль в его жизни, но когда в игре что-то не ладится, он заливает эти проблемы алкоголем. Все это начинает напоминать Гаскойна, но все мы надеемся, что он сможет уйти с этого пути и взяться за голову», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, что Руни не принял участие в тренировке сборной Англии в этот понедельник, а во вторник покинул расположение национальной команды.