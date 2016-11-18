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    Футбольная ассоциация Финляндии не верит, что Еременко употреблял кокаин

    Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Финляндии Марко Касагранде заявил, что организация с уважением относится к решению УЕФА по полузащитнику сборной Финляндии и ЦСКА Роману Еременко. Напомним, футболист был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

    «Мы не можем поверить в употреблении наркотиков и очень сожалеем о данном поступке Романа Еременко. Мы осуждаем употребление наркотиков, но необходимо иметь в виду и индивидуальный аспект. Если Еременко нуждается в поддержке, мы находимся здесь именно для этого. Мы уважаем решение УЕФА и надеемся, что это расследование было сделано для безопасности игры», – приводит слова Касагранде пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии.

    Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2016 13:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +60

      Shaft 18 ноября 2016, 16:10

      все не верят, а они верят?) Этой версии про наркотики уже несколько недель и всплыла она неспроста.

      0
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      Рейтинг: +105

      igorek25 18 ноября 2016, 15:03

      Если клуб планирует обжаловать данное решение, то на это есть основания. ЦСКА не стал бы "бить копытом" в случае 100% виновности Романа. Не всё говорят пока....

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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 18 ноября 2016, 14:46

      Не верят,что он употреблял кокаин?Что-то знают?Блин,как бы что похуже не всплыло....

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 18 ноября 2016, 14:46

      Братья березы то же не верят... ))))

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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 18 ноября 2016, 14:38

      где этот пистюк супер_зенитчик!?

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 ноября 2016, 14:37

      Так вот почему он так быстро бегал по полю. А так без стёба и шуток. Жаль, но многие известные и талантливые люди были и есть наркоманы. Значит они ему что-то заменяют, дают что не может дать сама игра, семья и прочее. Будет 2 года и пусть думает, что для него важнее. У сборной и с ним в составе было мало шансов, а вот для ЦСКА потеря. А может тогда ему не платить, если его отстранили, это же не проблема клуба что он это употреблял.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 ноября 2016, 14:32

      Мы сами думали, что конь умное животное...

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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 18 ноября 2016, 14:23

      дежурные слова не верим! не может быть! да и мы тоже не верим вроде уже не юнец и зачем все это только он может ответить

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      Рейтинг: +33715

      zra78 18 ноября 2016, 14:03

      Ну конечно не верите ! Русские всё подстроили и опять виноват Путин!
      Дебилы!!!

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > zra78 19 ноября 2016, 00:13

      А ты думал американцы всё подстроили? Все последние допинговые скандалы в спорте связаны с российскими спортсменами, значит виновата система российского спорта и его руководители-ПОБЕДА И МЕДАЛИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.

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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 18 ноября 2016, 13:56

      Не в поддержке он нуждается, а в лечении.

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