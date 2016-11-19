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    Роман Еременко дисквалифицирован на два года за употребление кокаина

    Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко дисквалифицирован на два года. Отмечается, что допинг-проба игрока дала положительный результат, сообщает пресс-служба УЕФА. У футболиста обнаружен кокаин и его производные. Следы запрещенных препаратов были обнаружены в допинг-пробе Еременко взятой после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Байером» (2:2), в котором игрок отметился забитым мячом.

    Напомним, 10 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялись слушания контрольного, этического и дисциплинарного комитета (КЭДК) европейского союза по делу 29-летнего финна. На них присутствовали юрист ЦСКА Илья Кедрин, адвокат футболиста Артем Пацев, бывший агент игрока Марко Трабукки и сам Еременко. После этого члены КЭДК взяли паузу для вынесения вердикта.

    Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2016 05:51
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    Комментарии181
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      Рейтинг: +4475

      Snek 19 ноября 2016, 14:11

      А Муту помнится всего 7 месяцев получил и только на второй раз он получил 9 месяцев...

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 19 ноября 2016, 10:56

      Может из за этого и играл хорошо в последнее время. Жаль.

      0
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      Рейтинг: +7880

      BarStep 19 ноября 2016, 10:12

      29, не мальчик уже для версии - попробовал первый раз. Кайфовал уже давно. К стати нужно запрос сделать в WADA, может быть у него разрешение есть, как у сестренок уильямс... и все будет ОК

      2
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 19 ноября 2016, 09:06

      Долго темнили...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 19 ноября 2016, 09:06

      На какосах сидел..)) так он и играть как то лучше стал!

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 19 ноября 2016, 09:01

      после олимпиады странно, что только у одного игрока цска нашли что то....хотя посмотрим, что будет если российский клуб дойдёт в евро кубке до четверть финала или финала...

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      Рейтинг: +7880

      BarStep > sour12 19 ноября 2016, 10:14

      Куда дойдет?, - ну ты фантаст...

      0
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > sour12 19 ноября 2016, 10:20

      Фантазер однако.

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 19 ноября 2016, 08:55

      понять и простить :)

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      Рейтинг: +16

      dudkadim 19 ноября 2016, 08:37

      Марадона... - БЛИН!!!!

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 19 ноября 2016, 08:16

      Завершили его карьеру, с учётом возраста

      2
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 19 ноября 2016, 07:09

      А куда в клубе смотрят,типо не видно человека под наркотой,по его поведению.Вон и пельмень что то подозрительно качается на стуле,может ломка чтоб не впалиться

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