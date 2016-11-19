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  • Роман Еременко дисквалифицирован на два года за употребление кокаина

Роман Еременко дисквалифицирован на два года за употребление кокаина

19 ноября 2016, 05:51
182

Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко дисквалифицирован на два года. Отмечается, что допинг-проба игрока дала положительный результат, сообщает пресс-служба УЕФА. У футболиста обнаружен кокаин и его производные. Следы запрещенных препаратов были обнаружены в допинг-пробе Еременко взятой после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Байером» (2:2), в котором игрок отметился забитым мячом.

Напомним, 10 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялись слушания контрольного, этического и дисциплинарного комитета (КЭДК) европейского союза по делу 29-летнего финна. На них присутствовали юрист ЦСКА Илья Кедрин, адвокат футболиста Артем Пацев, бывший агент игрока Марко Трабукки и сам Еременко. После этого члены КЭДК взяли паузу для вынесения вердикта.

Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Финляндия Еременко Роман
Комментарии (182)
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red_blue_fury
1479465566
пиздец....Рома ты дебил!!!!!
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dyema
1479465732
Помнится при первой новости об этом скандале, я как раз про наркоту и высказался, так меня заминусили конявые. Оказалась правда, хотя и горькая.
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Freux
1479466699
капля кокаина убивает лощадь
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Drunkeschon
1479468298
Вряд ли парень добровольно закинулся коксом. Скорее доброжелатели подкинули в жратву.
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filosof sparty
1479468645
Зоологи нашли новый вид: конь-нюхач
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Павел Буре
1479468902
Зае_ись у нас футболисты ведут себя!!!! Одни после провала на евро шампанское ведрами лупасят, вторые на кокаине сидят. наши игроки получают миллионы баксов, а у простого народа минималка 115 баксов!!!! Зато мы стадионы строим за счет школ и детских садиков, и крым наш!!! Долго мы это будем терпеть???
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alll-1
1479472716
вот значит чем коней гинер кормит
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Krasnodar 123
1479473277
Оказывается Кукарекин и Мамай -мелкие шалунишки!
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dimid
1479473891
вот молодец! просто претендент на приз "идиот года" - Кокорина с Мамаевым походу пронесло.
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splint1989
1479496192
сука да пошли вы все нахуй, и что даже если о прогнал по коксу , ты 70% с великим удовольствием так же поступило, а отмазки что он профессионал и все такое бред, все мы люди все мы грешы, да жалко игрока но никто там свечку не держал и не знает употреблял он или нет, так что все могут говорить только предположения!!!! P.S.^: А Ловчев как всегда пургу прогнал, он РБ всегда с похмелуги видосы записывает, так что ЦСКА не стоит торопиться
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