Роман Еременко дисквалифицирован на два года за употребление кокаина

Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко дисквалифицирован на два года. Отмечается, что допинг-проба игрока дала положительный результат, сообщает пресс-служба УЕФА. У футболиста обнаружен кокаин и его производные. Следы запрещенных препаратов были обнаружены в допинг-пробе Еременко взятой после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Байером» (2:2), в котором игрок отметился забитым мячом.

Напомним, 10 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялись слушания контрольного, этического и дисциплинарного комитета (КЭДК) европейского союза по делу 29-летнего финна. На них присутствовали юрист ЦСКА Илья Кедрин, адвокат футболиста Артем Пацев, бывший агент игрока Марко Трабукки и сам Еременко. После этого члены КЭДК взяли паузу для вынесения вердикта.

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