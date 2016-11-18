Футбольная ассоциация Финляндии не верит, что Еременко употреблял кокаин

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Финляндии Марко Касагранде заявил, что организация с уважением относится к решению УЕФА по полузащитнику сборной Финляндии и ЦСКА Роману Еременко. Напомним, футболист был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

«Мы не можем поверить в употреблении наркотиков и очень сожалеем о данном поступке Романа Еременко. Мы осуждаем употребление наркотиков, но необходимо иметь в виду и индивидуальный аспект. Если Еременко нуждается в поддержке, мы находимся здесь именно для этого. Мы уважаем решение УЕФА и надеемся, что это расследование было сделано для безопасности игры», – приводит слова Касагранде пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии.

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