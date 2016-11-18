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  • Футбольная ассоциация Финляндии не верит, что Еременко употреблял кокаин

Футбольная ассоциация Финляндии не верит, что Еременко употреблял кокаин

18 ноября 2016, 13:53
11

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Финляндии Марко Касагранде заявил, что организация с уважением относится к решению УЕФА по полузащитнику сборной Финляндии и ЦСКА Роману Еременко. Напомним, футболист был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

«Мы не можем поверить в употреблении наркотиков и очень сожалеем о данном поступке Романа Еременко. Мы осуждаем употребление наркотиков, но необходимо иметь в виду и индивидуальный аспект. Если Еременко нуждается в поддержке, мы находимся здесь именно для этого. Мы уважаем решение УЕФА и надеемся, что это расследование было сделано для безопасности игры», – приводит слова Касагранде пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии.

Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Финляндия Еременко Роман
Комментарии (11)
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zenitforever2015
1479466608
Не в поддержке он нуждается, а в лечении.
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zra78
1479467028
Ну конечно не верите ! Русские всё подстроили и опять виноват Путин! Дебилы!!!
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Garrincha58
1479468223
дежурные слова не верим! не может быть! да и мы тоже не верим вроде уже не юнец и зачем все это только он может ответить
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filosof sparty
1479468775
Мы сами думали, что конь умное животное...
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alexis02lion
1479469048
Так вот почему он так быстро бегал по полю. А так без стёба и шуток. Жаль, но многие известные и талантливые люди были и есть наркоманы. Значит они ему что-то заменяют, дают что не может дать сама игра, семья и прочее. Будет 2 года и пусть думает, что для него важнее. У сборной и с ним в составе было мало шансов, а вот для ЦСКА потеря. А может тогда ему не платить, если его отстранили, это же не проблема клуба что он это употреблял.
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Garrincha58
1479469099
где этот пистюк супер_зенитчик!?
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ufos73
1479469584
Братья березы то же не верят... ))))
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yorgenbarenz
1479469619
Не верят,что он употреблял кокаин?Что-то знают?Блин,как бы что похуже не всплыло....
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igorek25
1479470613
Если клуб планирует обжаловать данное решение, то на это есть основания. ЦСКА не стал бы "бить копытом" в случае 100% виновности Романа. Не всё говорят пока....
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Shaft
1479474623
все не верят, а они верят?) Этой версии про наркотики уже несколько недель и всплыла она неспроста.
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