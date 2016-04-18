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  • Данни выбыл на 9 месяцев. Аленичева не уволят до конца сезона. Дайджест событий дня

Данни выбыл на 9 месяцев. Аленичева не уволят до конца сезона. Дайджест событий дня

Неймара могут дисквалифицировать за плохое поведение

Нападающий «Барселоны» Неймар ударил по лицу защитника «Валенсии» Антонио Баррагана по окончании матча 33-го тура испанского чемпионата, в котором клуб бразильца потерпел неожиданное поражение 1:2. Неймар подошел к Баррагану и ударил того по щекам, едва не спровоцировав серьезную потасовку. Главный судья инцидента не заметил, однако бразильский форвард, скорее всего, наказания не избежит.

Луис Энрике некрасиво отреагировал на вопрос журналиста

Нервы не выдержали вчера и у главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике, не очень красиво обыгравшего фамилию журналиста на пресс-конференции. Корреспондент Виктор Мало задал вопрос о влиянии функциональной подготовки на форму команды. «Как ваша фамилия? Мало? Правильно. Следующий вопрос», – отреагировал Энрике. В переводе с испанского «malo» означает «плохой».

«Валенсия» неожиданно обыграла «Барселону»

Победой «Рубина» над «Уралом» завершился 24-й тур РФПЛ

Последний матч 24-го тура РФПЛ прошел в Екатеринбурге. Местный «Урал» в первом тайме получил возможность открыть счет с пенальти, однако удар Асеведо отразил Рыжиков, а за 15 минут до конца игры защитник «Рубина» Эмиль Бергстрем точно пробил головой после розыгрыша углового. 1:0 – казанцы обыграли уральцев и сократили отставание от первой восьмерки (которую замыкает как раз «Урал») с семи до четырех очков.

Виллаш-Боаш, Смолов, Широков и другие герои и антигерои – в обзоре жгучего 24-го тура РФПЛ

Пять голов «Зенита» «Спартаку». Обмен мячами между «Локо» и ЦСКА. Спорный гол Смолова. Все голы 24-го тура РФПЛ

Данни не появится на поле в 2016 году

Жуткая новость из стана «Зенита»: травма полузащитника Данни, полученная в матче 24-го тура РФПЛ против«Спартака» (5:2), оказалась сверхсерьезной: у футболиста выявлен разрыв передней крестообразной связки. Таким образом, португальцу будет сделана уже третья операция в карьере на правом колене. Срок восстановления – примерно 8-9 месяцев. Это значит, что Данни пропустит не только оставшуюся часть нынешнего чемпионата России, но и половину следующего сезона.

Аленичев доработает в «Спартаке» до конца сезона

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов сообщил, что вопрос о продолжении сотрудничества с главным тренером Дмитрием Аленичевым будет решен по окончании сезона. «Аленичев доработает до конца сезона. После будем смотреть, подводить итоги», – сказал Родионов. Напомним, что сейчас после 24 туров «Спартак» занимает седьмое место в таблице РФПЛ, отставая на шесть очков от четвертой позиции, позволяющей заявиться в Лигу Европы.

Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

«Спартак» сделает Промеса самым высокооплачиваемым игроком клуба

Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес может продлить контракт с клубом, при этом его зарплата возрастет в два раза – с 1,5 до трех миллионов евро в год. В случае если сделка состоится, то Промес станет самым высокооплачиваемым игроком клуба и обгонит по этому показателю действующего «лидера» – Сальваторе Боккетти, который получает 2,7 миллиона в год. Напомним, «Спартак» приобрел Промеса за 12 миллионов евро летом 2014 года. С тех пор голландец забил за команду 26 голов.

Владелец «Лидса» своеобразно предложил Моуринью возглавить его клуб

Владелец «Лидса» Массимо Челлино рассказал, как именно он предложил экс-наставнику «Челси» Жозе Моуринью стать главным тренером его клуба. «Я сказал Моуринью: «Если у тебя имеются яйца, приди и возглавь «Лидс». Выведи клуб в АПЛ, а потом и в Лигу чемпионов. Жозе, как и все остальные, должен задать себе вопрос, является ли он до сих пор тренером. Как он это определит? Возглавив«Манчестер Юнайтед»?», – заявил Челлино. Жаль, что не удалось запечатлеть или хотя бы просто узнать о реакции самого португальца на этот спич.

Ученые рассчитали, что Месси дороже Роналду на 40 миллионов евро       

Специалисты Политехнического университета Валенсии проводили исследование по объективной оценке стоимости лучших футболистов мира и объявили самым дорогим игроком планеты нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, чья стоимость, по их расчетам, составляет 141 миллион евро. Вслед за ним располагается форвард «Реала» Криштиану Роналду ценой в 101 миллион. Сообщается, что ученые учитывали данные нынешнего и прошлого сезонов, работая с различными составляющими, включая голы, голевые передачи, карточки и другие показатели.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Барселона Рубин Урал Зенит Спартак Лидс Рыжиков Сергей Данни Месси Лионель Роналду Криштиану Барраган Антонио Неймар Промес Квинси Бергстрем Эмиль Моуринью Жозе Аленичев Дмитрий Энрике Луис
Комментарии (7)
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Финт
1461017027
Данни жалко,вот не повезло,удачи выздоравливай!
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Solmon
1461022031
Диме надо дать время
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арейская
1461024217
Ужасная новость, думаю Данни мы больше не увидим на полях России, хотя нет, контракт по-моему был перезаключен на два года, т.к. скорейшего выздоровления!
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koka7751
1461039545
Жаль, Данни, быстрейшего ему выздоровления! Крепись, Данни!
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pik54
1461042094
Жаль Данни, думаю Зинит найдёт ему замену.
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chempion_cska
1461060680
Здоровья Мигелю Данни!
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Karpathian
1461066664
опять Раньери на Моуриньо менять? нечто подобное в Челси было, когда Абрамович их купил...
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