Пора увольнять! Топ-5 тренеров, которые уже ничего хорошего для клуба не сделают.

На сегодня у нас(да, это будет цикл блогов) Луис Энрике

Луис Энрике(тренер Барселоны)

В 2014 году,когда наставник перешёл из Сельты в Барселону, болельщики и пресса возложили на него небольшие надежды, мол, он не тренер такого уровня, у него даже трофеев толком нет. Все к этому и шло: во время дисквалификации Суареса, Барселона показывала неоднозначную игру, к тому же поговаривали о конфликте Энрике и лидера команды, Лео Месси.

Но после дисквалификации все пошло великолепно. Конфликт с Лео улажен, Энрике создаёт великое трио MSN(Месси-Суарес-Неймар) и выигрывает в итоге сезона Чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу Чемпионов, не допуская традиционных апрельских осечек.

Казалось бы, Энрике создал команду без слабых мест, но сезон 15/16 выяснил, что даже у Барселоны есть уязвимое место. Явная нехватка ротации, нестабильная игра, апрельский спад, даже на фоне двух трофеев за данный сезон, сразу стало ясно, эту Барсу нужно встряхнуть!

Но в этом сезоне Барселона стала просто тенью Реала. Объективно, мадридцы не проиграли 37 матчей подряд, и имеют лидерство в Ла Лиге. Безусловно, Барселона играет хорошо, появилась стабильность, небольшая ротация в лице Гомеша и Алькасера, но тогда чего не хватает?

Здесь все очевидно. Мотивации. Барса привыкла, что берет много трофеев. Все знают, что Барселона-гранд футбола, и что тогда нужно. Энрике уже второй сезон не может эту мотивацию дать игрокам. Вот и результат: Из требла в тень Реала. Энрике в неопределённости, судя по его интервью, где он только винит себя.

И поэтому нужно его увольнять. Если он не может мотивировать игроков, они не будут получать ярую страсть от игры, и в результате Барселона не будет первой силой в Испании, а руководство клуба этого,конечно, не хочет.

Приоритетные замены:

Вальверде(Атлетик Бильбао); обладатель Суперкубка Испании 2015

Хави(Игрок Аль-Садд); легенда Барселоны, которого все игроки уважают.Если его позвать на пост коуча клуба, то можно получить нового Гвардиолу.

P.S.Субъективное мнение.