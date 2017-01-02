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    Пора увольнять! Топ-5 тренеров, которые уже ничего хорошего для клуба не сделают.

    2 января 2017
    На сегодня у нас(да, это будет цикл блогов) Луис Энрике

    Луис Энрике(тренер Барселоны)
    В 2014 году,когда наставник перешёл из Сельты в Барселону, болельщики и пресса возложили на него небольшие надежды, мол, он не тренер такого уровня, у него даже трофеев толком нет. Все к этому и шло: во время дисквалификации Суареса, Барселона показывала неоднозначную игру, к тому же поговаривали о конфликте Энрике и лидера команды, Лео Месси.
    Но после дисквалификации все пошло великолепно. Конфликт с Лео улажен, Энрике создаёт великое трио MSN(Месси-Суарес-Неймар) и выигрывает в итоге сезона Чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу Чемпионов, не допуская традиционных апрельских осечек.
    Казалось бы, Энрике создал команду без слабых мест, но сезон 15/16 выяснил, что даже у Барселоны есть уязвимое место. Явная нехватка ротации, нестабильная игра, апрельский спад, даже на фоне двух трофеев за данный сезон, сразу стало ясно, эту Барсу нужно встряхнуть!
    Но в этом сезоне Барселона стала просто тенью Реала. Объективно, мадридцы не проиграли 37 матчей подряд, и имеют лидерство в Ла Лиге. Безусловно, Барселона играет хорошо, появилась стабильность, небольшая ротация в лице Гомеша и Алькасера, но тогда чего не хватает?
    Здесь все очевидно. Мотивации. Барса привыкла, что берет много трофеев. Все знают, что Барселона-гранд футбола, и что тогда нужно. Энрике уже второй сезон не может эту мотивацию дать игрокам. Вот и результат: Из требла в тень Реала. Энрике в неопределённости, судя по его интервью, где он только винит себя.
    И поэтому нужно его увольнять. Если он не может мотивировать игроков, они не будут получать ярую страсть от игры, и в результате Барселона не будет первой силой в Испании, а руководство клуба этого,конечно, не хочет.
    Приоритетные замены:
    Вальверде(Атлетик Бильбао); обладатель Суперкубка Испании 2015
    Хави(Игрок Аль-Садд); легенда Барселоны, которого все игроки уважают.Если его позвать на пост коуча клуба, то можно получить нового Гвардиолу.
    P.S.Субъективное мнение.

    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
    Комментарии2
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      Рейтинг: +800

      forward33 2 января 2017, 13:44

      А если он в конце сезона возьмёт Ла Лигу или ЛЧ? Тоже убирать? Это же ничего хорошего для клуба)))

      -1
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      Рейтинг: +10

      Gold_Man_Analytical > forward33 2 января 2017, 15:50

      Это на данный момент. Но с такой ситуацией шансов не так много. Да и Ла Лига для Барсы не будет сенсацией. Я имел в виду, что команда не прогрессирует и ее нужно встряхнуть. К плюсу это лично мое мнение.

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