Сумасшедшая коррида

Если Вы хотите ,чтобы Ваш друг\коллега\знакомый заинтересовался футболом, то нет более сильного и качественного способа, чем показать ему Эль-Класико. Действительно, именно с этого матча нужно начинать вводить людей в мир футбола, так как только данн

Удивительная черта Эль-Класико состоит в том, что в какой бы физической форме ни выходили команды на поле в данном матче, Вы никогда не сможете быть уверены, что это поможет Вашей любимой команде одержать победу в этой дуэли. Лучшие футболисты мира, драки, кровь, красные карточки, постоянные потасовки футболистов, сплошной пафос, шикарные перфомансы и невероятная атмосфера – всё это можно увидеть в одном матче. Исторически класико всегда являлся именно тем матчем, в котором одни отстаивали свой консерватизм, а другие независимость. Иными словами, это противостояние не двух клубов с одного муниципалитета, а самая настоящая война между двумя городами, которая началась ещё в середине прошлого века, и, будьте уверены, их вражда к друг другу никогда не угаснет.

Но сейчас я бы хотел поговорить о прошедшей дуэли Мадрида и Барселоны, которую уже затронуло большое количество людей. Я однозначно не буду затрагивать тему судейства и ошибок, как уже многие сделали до меня, так как, кому надо, тот обязательно сам всё посмотрит и сделает для себя определённые выводы. Я хочу поговорить непосредственно о самой игре, которая ни на секунду не дала мне заскучать. В этот вечер абсолютно всё моё внимание было приковано к этому матчу , так как такое бешеное и скорострельное класико я не припомню уже очень давно.

Тренерские действия.

Не нужно быть избранным, чтобы добиваться успеха в Барселоне или в Реале, так как с таким подбором игроков вероятность воплотить свои идеи в реальность намного выше, чем в любой другой команде. Из уникальных тренеров я выделяю Жозе Моуринью, который добивался успехов не с самыми сильными командами в разных лигах. И это при том, что у португальца не было огромного бюджета в Порту или в Интере, и в его командах даже близко не было ни одного футболиста из ранга Месси или Роналду. Хотя уже спустя некоторое время «особенный» смог поработать с Криштиану, но так и не покорил «ушастый» трофей со сливочными.

Но всё же вернёмся к тренерским решениям данного матча. Луис Энрике не стал изобретать велосипед и выбрал классическую для Барселоны схему «4-3-3», которая уже заезженная, но зарекомендованная сине-гранатовыми. Более того, испанец в очередной раз проигнорировал Дениса Суареса, который на своей родной позиции действовал бы намного эффективнее, нежели форвард Алькасер, но так или иначе Пако со своей ролью справился и неплохо отрабатывал в защите. Зидан же, в свою очередь, удивил меня наличием в составе Бейла, не успевшего толком восстановиться после травмы, как сразу отправившегося в жесточайший бой с извечным соперником Мадрида. Также я был поражён отсутствием на поле с первых минут Васкеса\Асенсио, которые в этом сезоне выглядят убедительней и агрессивней, нежели валлиец.

Для фанатов Реала по сей день остаётся загадкой, почему Мората, имеющий лучшую результативность и по всем статистическим параметрам превосходящий Бензему, сидит в запасе? Ну ладно, можно сослаться на то, что у Бенземы больше опыта в класико, и он неоднократно огорчал фанатов Барселоны своими голами, но неужели нельзя было дать Морате отыграть хотя бы последние 20-30 минут? Ведь все мы знаем, что Мората не столько приносит пользу с первых минут, сколько с выходом на замену. Это останется загадкой для фанатов как Реала, так и Барселоны.. Зидан принял абсолютно правильное решение, когда заменил Каземиро. Ведь бразилец начал играть с огнём ещё в первом тайме, и у арбитра было достаточно поводов отправить его в раздевалку. Сыграл ли Ковачич лучше Каземиро? Безусловно, нет, но Зизу сделал эту замену скорее для того, чтобы бразилец не получил вторую жёлтую и смог сыграть свой следующий матч, нежели выпустить Матео и ждать от него сумасшедшей игры.

Оборона команд.

И те и другие провели не самый выдающийся матч, но также нельзя сказать , что они его провалили. Вообще в класико сложно сыграть идеально, так как против тебя выходят не футболисты, которые на три головы слабее, а такие же известные и мировые личности с колоссальным уровнем игры. Из двух команд я выделю двух игроков: Марсело и Пике. Испанец не мало раз вчера спас ворота Штегена от верного гола, а Марсело в очередной раз показал, что он лучший защитник мира на своей позиции в плане атаки.

Однозначно, бразилец в этом сезоне наряду с Рамосом сделал больше всего полезных действий и принёс огромную пользу своей команде. Может я кого-то удивлю, но если проводить параллели с Роналду, то португалец если и превосходит своего одноклубника в таких моментах, как полезность действий и эффективность, то на самую малость. И это не слова на ветер! Марсело действительно проводит свой лучший сезон в составе Королевского клуба, а его физические данные и интеллект лишний раз подтверждают это. Не могу не пройти мимо Серхио Роберто, особо ничем не запомнившегося, но сделавшего невероятный забег на пол поля, который мне напомнил забег Бейла против Бартры три года назад. Именно этот забег и стал в конечном счёте победным, так как начало, положенное Роберто, было доведено до победного удара Месси. Капитан Реала наверняка испытал дежавю, когда получил красную карточку почти на той же минуте, что и год назад на Камп Ноу. Рамос, как защитник, далеко не лучший в мире и вряд ли входит даже в « топ 5 « центральных защитников, но он всегда свою не совсем стабильную игру в защите компенсировал своей невероятной игрой в атаке. Это было 4-ое удаление Серхио в Эль-Класико, и что-то мне подсказывает, что далеко не последнее.

Полузащита.

Было ощущение в матче, что полузащита вроде и была, но в то же время и отсутствовала, так как атаки были без перерыва как у хозяев, так и у гостей. Несомненно выделю Ивана Ракитича, который после бесконечных чудо-сейвов Наваса всё же «распечатал» ворота Реала и вдобавок сделал голевую передачу в первом тайме на Лео. К сожалению, для одних и, к счастью, для других Модрич и Кросс не были грозной силой в полузащите, какими мы их привыкли видеть, но так или иначе полезные перехваты и удачные переводы с фланга на фланг были, и не один раз. Ну и конечно же не выделить гениальный пасс Иньесты на Суареса я просто не имею права. Андрес и Серхио Бускетс, как всегда, хладнокровно контролировали мяч, но, к сожалению, не безукоризненно, как это может показаться на первый взгляд. Того же Бускетса можно обвинить во втором пропущенном голе, когда он не стал доигрывать эпизод и оставил Хамеса без опеки.

Игра в атаке. Феномен Месси.

Криштиану провёл своё не лучшее класико, но это можно объяснить тем, что футболист полностью выложился как физически, так и эмоционально в последнем матче лиги чемпионов. В целом, нельзя сказать, что португалец был незаметен, напротив, у Роналду был как минимум один 100%-ный момент, когда Асенсио выкатывал ему на пустые ворота. И в начале матча судья вполне мог бы поставить пенальти, которое, разумеется, пошёл бы бить именно Криштиану, но арбитр не решился на такой шаг в начале матча. Асенсио прекрасно вошёл в игру и вместо передачи на Роналду мог бы и сам попробовать реализовать свой удар, так как позиция была просто убойная. Испанец превратился в настоящее открытие этого сезона, что и доказывает в каждом матче своей техникой и гениальным мышлением, которое развито у него не по годам. Суарес откровенно провалил матч. В этом году Луис похож лишь на тень самого себя. Уругваец очень сильно деградировал в плане реализации, и руководству пора подыскать достойного конкурента для форварда Барселоны, так как, не имея конкуренции, ты не думаешь об ошибках, ведь тебя всё равно никто не посадит на скамейку.

Месси вчера напомнил себя в лучшие годы, хотя кто знает, когда у Лео был пик? Порой кажется, что самого пика карьеры аргентинца мы ещё не лицезрели, и есть ощущение, что впереди нас ждёт лишь самое интересное. Нет смысла долго говорить о действиях Лео в матче, ведь все всё видели сами: он посадил на «красную» Рамоса, мог с таким же успехом убрать с поля и Каземиро, но до этого не дошло, и Зидан сам это сделал вместо него. Месси заметно вырос и возмужал, а вчерашний матч лишь доказал это ещё раз. Марсело грубо сыграл против Лео, и у того были поводы сыграть так же грязно против защитника Реала и попробовать надавить на судей, чтобы тому дали жёлтую, но вместо этого Месси встал и не сказал ни слова, лишь ответив на это всё своими голами. К сведению, вчерашний дубль Месси сделал его лучшим бомбардиром в истории класико в рамках испанского чемпионата, и помимо этого аргентинец, забив свой победный гол на последней минуте, достиг отметки в 500 голов за один клуб. Пословица «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» явно не про лидера Барселоны.

Бесподобная игра вратарей.

Единственные, кто сыграли выше всяческих похвал и не позволили из футбольного счёта сделать хоккейный – Навас и Штеген. Возможно, в любых других матчах они бы и половину «мёртвых» ударов не вытащили, но только не во вчерашнем. Кейлор своей игрой наверняка заставил многих фанатов бланкос забрать свои слова назад о его сомнительной игре, но продолжит ли костариканец в таком же темпе? Увидим в ближайших матчах лиги чемпионов. Тер Штеген же совершил 12 спасений, тем самым сделал этот показатель лучшим среди вратарей Барселоны по количеству сейвов в одном матче с 2003 года.

Вывод: Лично для меня данное Эль-Класико стало лучшим за последние несколько лет в плане абсолютно равной игры и количеству опаснейших моментов. Очень приятно осознавать, что вчера футболисты обеих команд не пытались красиво упасть в штрафной ради пенальти. Не менее приятно было смотреть, как команды шли ва-банк и не боялись рисковать. Это был самый настоящий триллер по накалу, и всё решилось на последней минуте, что придало матчу ещё больше ажиотажа и сумасшествия. Судьба чемпионата по-прежнему в ногах футболистов Реала, но Барселона сделала то, зачем ехала в Мадрид, а именно: оказала давление на хозяев. И теперь это давление не будет уходить от команды Зидана до самого последнего тура чемпионата.