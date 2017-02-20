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  • «У нас нет другого плана». Почему проваливается «Барселона»

«У нас нет другого плана». Почему проваливается «Барселона»

«Я беру всю вину за поражение на себя», – распинался после матча с «ПСЖ» главный тренер «Барселоны» Луис Энрике. Через день пошли слухи о том, что в Энрике разочаровались все лидеры «Барселоны». В игре с «ПСЖ» он зачем-то поменял схему на 4-2-3-1, а по ходу матча даже не попытался вернуть все обратно. Испанцы проиграли ту встречу еще на предматчевой установке. Теперь о победе в Лиге чемпионов можно будет думать только в следующем сезоне.

Нападающий Луис Суарес, правда, тренера поддержал, открыв глаза на другую проблему «Барселоны». «В том поражении виноват не только Энрике. Вся команда сыграла плохо», – рассказал уругваец. С ним можно согласиться, только взглянув на футболистов «Барселоны» в разрезе всего сезона. Неймар угодил в кризис и перестал много забивать. Универсал Серхи Роберто вдруг забыл об обязанностях правого защитника, провалившись, только попав под мотивированного Дракслера. Травма Алеиша Видаля лишила Энрике важного тренерского хода. Первые неудачи и повреждения убивают эту «Барселону» изнутри.

Матч с «Леганесом» только выставил наружу все накопившиеся вопросы. «Барселона» Луиса Энрике прямо сейчас уже не способна играть с позиции силы. В первом круге команда разгромила тот же самый «Леганес» со счетом 5:1. Тут только в первом тайме Марк-Андре тер Штеген совершил три спасения, что на одно больше голкипера «Леганеса» Яго Эррерина.

Лионель Месси на правах главной звезды все-таки вытащил для «Барселоны» встречу с аутсайдером. На 4-й минуте Лионель забил с игры, а в концовке встречи, когда счет был ничейный, реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый, кстати, заработал именно Неймар. Голы даются бразильцу тяжело, но зато он чаще всех игроков топ-5 лиг зарабатывает пенальти в нынешнем сезоне. Если же матч с «Леганесом» получился таким нервным, то дальше будет только хуже. «Барселона», еще продолжающая борьбу за чемпионский титул, угодила в серьезный игровой кризис. При этом реальных путей возвращения крутости не знают даже в самой команде.

«Барселона» склоняется к продлению контракта с Луисом Энрике. У нас нет другого плана. Болельщики могут быть спокойны по поводу Месси, который хочет остаться с нами», – отвечает на два главных вопроса президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу. Теперь понятно, что перемен в «Барселоне» в ближайшее время не предвидится. Вышедший на замену в игре с «Леганесом» Иньеста стал вторым игроком после Хави, сыгравшим 400 матчей за «Барселону» в Примере. Наверняка ему придется провести еще сотню, а уже затем команда начнет новую перестройку и возвращение величия. Пока же болельщикам придется потерпеть.

Онлайн матча «Барселона» – «Леганес»

Испания. Примера Испания Барселона Месси Лионель Роберто Серджи Энрике Луис
Комментарии (10)
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TUMS
1487554023
У всех бывают спады, Барса не исключение.
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igormaddog
1487554374
Всё будет хорошо!!!Барса вперёд!!!
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fitt
1487556193
Рано еще хоронить команду, может что нибудь и придумают :)
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Boby
1487562262
Кризисы бывают и к великих.
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Protosser
1487572517
Твари в руководстве клуба ведут его к развалу.. Набивая карманы своими ублюдскими трансферами.
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sir_Alex
1487572832
В "Барсе" грядёт перестройка))
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Make25
1487577305
Нормально все будет. Пару поражений и начинают писать всякую ересь.
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Luis Figo
1487594975
У каждой команды наступает черная полоса, вот и у нас наступила, но нужно стараться и верить что после нее снова наступит белая полоса!
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