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  • «Барселона», «Реал», «Атлетико». Кто станет чемпионом Испании?

«Барселона», «Реал», «Атлетико». Кто станет чемпионом Испании?

«Барселона»

Вылет из Лиги чемпионов, как ни странно, должен положительно сказаться на перспективах каталонского клуба в чемпионате. Матчей станет меньше, а мотивация теперь одна – выиграть Примеру. Тем удивительнее, что «Барселона» допустила осечку в игре с «Валенсией» (1:2), когда вроде бы было пора исправлять репутацию перед собственными фанатами. Но уже в следующих матчах все встало на свои места. 14 забитых мячей за два матча – чуть меньше четверти того, чем забил мадридский «Атлетико» за весь сезон.

В ближайших матчах подопечным Энрике предстоит сыграть с немотивированным «Бетисом», почти закончившим сезон «Эспаньолом» и отчаянно борющейся за сохранение прописки «Гранадой». Пожалуй, именно встреча последнего тура видится опасной, ведь «Гранада», если заранее не обеспечит себе спасительную строчку, будет предельно мотивирована.

«Реал»

Приоритеты «Реала» были обозначены в прошедшем матче с «Райо Вальекано». Криштиану Роналду не вышел играть через боль в чемпионате. Зидан решил дать португальцу отдых в Примере, чтобы тот лучше подготовился к Лиге чемпионов. «Реал» едва не проиграл «Райо», а лидирующие функции пришлось брать на себя Гарету Бэйлу. Однако успех все-таки был достигнут. Теоретические шансы на титул «Реал» сохраняет, но в этой гонке уже не все зависит от него.

Календарь у «Реала» сложный. Уже в следующем туре предстоит сыграть гостевой матч с «Сосьедадом», откуда даже «Барселона» давно не увозила побед. Дальше последует встреча с вернувшейся на победный путь «Валенсией». И только в последнем туре «Депортиво», которому уже вряд ли что-нибудь будет нужно, должен легко отдать Мадриду три очка. Победы в Примере при таких раскладах достичь будет сложно.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне играет в чемпионате натужно. В игре с «Малагой» перспективную атаку соперника даже сорвал при помощи собственной скамейки и мяча сам тренер. Его подопечные не избежали приключений и добились очередного дежурного успеха. «Атлетико» пропускает меньше всех в чемпионате, а Ян Облак бьет всевозможные клубные рекорды. Но у мадридцев есть проблемы с линией нападения, которые в решающем отрезке могут выйти на первый план.

«Райо Вальекано», «Леванте» и «Сельта» станут соперниками «Атлетико» в оставшихся турах. На примере матча с «Реалом» футболисты «Райо» уже показали, что могут дать бой любому сопернику. Есть подозрение, что если игроки «Атлетико» позволят сопернику открыть счет, то совершить подобный камбэк они будут не в силах. Опасен и последний тур, ведь «Сельта» умеет бить фаворитов. Любая потеря очков в этих матчах выбивает «Атлетико» из борьбы, но при этом команда и сейчас не считается главным претендентом на корону.  

Вывод

«Барселона» и «Атлетико» имеют по 82 очка, у «Реала» – 81. «Барселона» имеет самый легкий календарь и не задействована в еврокубковых турнирах.  «Атлетико» и «Реал» участвуют в Лиге чемпионов. Последние матчи с покерами Суареса доказывают, что сейчас команда предельно мотивирована на любого соперника. Осечек от подопечных Энрике ждать не стоит, поэтому и титул от клуба никуда не убежит. «Атлетико» и «Реал» же поведут борьбу за вторую строчку и собственный престиж. С их стороны мы можем ожидать повторение испанского финала в Лиге чемпионов, но до выигрыша Примеры придется подождать еще сезон.

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Комментарии (10)
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maksspartak
1461496042
ВПЕРЕД БАРСА
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Russo_
1461500428
REAL
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Vano1992
1461501379
Real
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CSKA №1
1461503795
Реал будет чемпион!!!
Ответить
vnyk777
1461504896
атлетосы вперед
Ответить
Bacelona champion
1461511806
Барса однозначно заберет
Ответить
Alter27
1461513672
Если Реал победит, зизу оставят?
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Vano1992
1461672473
Real
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uda
1461692119
Реал возьмет!!!
Ответить
SERG63
1461947807
Реал скорее всего дожмет в концовке
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