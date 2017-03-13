Автогол Наваса и провал «Барселоны». Испанскому футболу нужен новый чемпион?

Конечно, математически все очень сложно. «Севилья» испортила свое положение в этом туре, не сумев обыграть «Леганес» (1:1). Однако отставание от «Барселоны» теперь составляет всего три очка. На два очка больше коллектив Сампаоли проигрывает «Реалу». Так получилось из-за того, что два вечных лидера Примеры снова заставили над собой смеяться. От той «Барселоны», что обыгрывала «ПСЖ» несколькими днями ранее, не осталось даже воспоминаний. «Реал» же снова подвели защита и вратарь, но спасли Роналду и Рамос. Привычный сценарий.

Немного крутой статистики. Луис Суарес отличился в 73-й игре за «Барселону». Впервые в матче с его голом команда Энрике умудрилась проиграть. До этого были 67 побед и пять ничейных результатов. Автор победного гола полузащитник «Депортиво» Алекс Бергантиньос в 112 матчах Примеры забивал всего четыре раза. Три из них пришлись на игры с «Барселоной». «Депортиво» из-за этой победы скакнул аж на 15-е место. «Нужно просто принять этот исход и двигаться дальше», – оправдывался на пресс-конференции Луис Энрике. Его выступления перед прессой в последнее время выглядят однообразно.

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Кейлор Навас – единственный голкипер Примеры, забивший в свои ворота в нынешнем сезоне. Недавно вратарь «Реала» чудил на Бернабеу в игре с «Наполи», пропустив обводящий удар от Инсинье. Теперь добавилась эта ошибка, чуть было не приведшая к потере «Реалом» важных очков. Мадридцев спас Криштиану, в 46-й раз отличившийся в Примере ударом головой. Среди действующих игроков чемпионата Испании португалец лидер по этому показателю. Ему удалось оставить «Реал» единственной командой Примеры, еще не проигрывавшей дома.

Серхио Рамос снова забил победный гол. Он тоже сделал это головой, но к таким чудесам все привыкли. Зато можно порадоваться за форварда «Депортиво» Хоселу, ставшего всего вторым игроком, огорчившим обоих испанских грандов в этом футбольном году. В Примере много пересечений, связанных с «Реалом» и «Барселоной». Но в последнее время флагманы испанского футбола выглядят уже не так ярко и мощно, а за их преследователями наблюдать даже интереснее. Напрашиваются вопросы.

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