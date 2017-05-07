«Он может стать одним из лучших тренеров в истории «Барселоны». Кто такой Хуан Карлос Унсуэ?

Унсуэ? Кто-кто?

Хуан Карлос Унсуэ – бывший голкипер, который начинал и заканчивал в «Осасуне» и много лет тащил в «Севилье». «Барселоны» в его игроцкой карьере было чуть-чуть: за два года сидения на лавке под Андони Субисареттой он провел всего пять матчей, зато выиграл Кубок Испании и Кубок обладателей Кубков. После приношения бутс гвоздю «Барсы» в его жизни стало гораздо больше: с 2003 по 2010 год он входил в тренерские штабы Франка Райкарда и Хосепа Гвардиолы, где работал с вратарями. Под его началом зажегся Виктор Вальдес, а Пеп в первый год после своего прихода за день до одного из матчей перенес все, чтобы команда за 360 километров от Барселоны отправилась на похороны отца Унсуэ.

Потом были самостоятельные тренерские опыты с «Нумансией» и «Расингом» и недолгое возвращение в «Барселону» все на ту же должность. С 2013 года Унсуэ неразлучен с Энрике, в тренерском штабе которого был ассистентом сначала в «Сельте», а потом и в «Барселоне». В столице Каталонии он главный по игре во время стандартных положений и по тактическим нюансам. Во время матчей Унсуэ кричит из-за спины Энрике, а на тренировке ходит с планшетом и тычет игрокам пальцем, разъясняя сложные моменты. Мини-босс.

Он готов к самостоятельной работе с «Барсой»?

Спорно. С одной стороны, есть жирный минус – одиночная тренерская деятельность Унсуэ длилась всего год: за это время он спас «Нумансию» от вылета из Сегунды, затащив команду на 10-е место. Еще был мимолетный заход в «Расинг», но в Сантандере он не провел ни одного официального матча и свалил спустя два месяца. Все это мизерный опыт с минимальными рисками лишиться башки, чтобы браться за клуб-гигант.

С другой стороны, Унсуэ давно варится в структуре «Барселоны», трудился вместе с Райкардом, Гвардиолой и Энрике, заработал авторитет и взаимодействовал с каталонскими инопланетянами. Сам Унсуэ в разговоре с руководством «Барселоны» выразил готовность стать главным тренером. В его пользу – примеры Гвардиолы или Вилановы, которые показали, что лихо стартануть можно и без сочного тренерского бэкграунда. Боссов сине-гранатовых, заинтересованных в безболезненном переходе на новые рельсы и сохранении клубной философии, этот факт наверняка заставит сделать выбор в правильную сторону.

Раз не очень опытен, нельзя найти тренера посильнее? «Барселона» все-таки

Когда Энрике объявил о своем уходе, появилась информация, что играющим тренером команды станет Лионель Месси. Но и без Лео конкурентов у Унсуэ хватает: год сидящий без работы после ухода из «ПСЖ» Лоран Блан, Оскар Гарсия из «Зальцбурга», ураганный Хорхе Сампаоли из «Севильи» и даже почти чемпион Голландии с «Фейеноордом» Джованни ван Бронкхорст.

Главный экспонат – Эрнесто Вальверде из «Атлетика», который уже заявил о своем уходе руководству клуба из Бильбао. 53-летний испанец, кстати, играл за «Барселону» ровно в тот период, когда за нее выступал Унсуэ. В плюсах – опыт, причем чемпионский. Трижды он становился лучшим в Греции с «Олимпиакосом», а потом пришел в родной «Атлетик» и вывел команду спустя 16 лет в Лигу чемпионов.

А игроки что говорят?

За кандидатуру Унсуэ публично выступают лидеры. Ракитич, Пике и Неймар уверены, что испанец готов к большому вызову и справится с его тяжестью. «Унсуэ знает все очень хорошо. Он был с нами до этого, остался и сейчас. Я уверен, что он готов для того, чтобы возглавить команду. Унсуэ мотивирован и способен работать», – говорит Иньеста. Спортивный директор Роберт Фернандес считает выбор Унсуэ логичным вариантом для клуба, а Серхи Роберто уверен, что с испанцем «Барселона» останется «Барселоной»: «Это будет отличным способом сохранить философию команды. У нас с ним прекрасные отношения. Технически он отвечает за стратегию и всегда дает очень хорошие советы. Он будет отличным тренером для «Барселоны».

На стороне Унсуэ и его бывший помощник по «Расингу» Джимми Альварес, который пророчит другу величие: «Его талант и сердечность в сумме с тактическими навыками отлично подойдут «Барселоне». Он близок со всеми игроками, имеет мягкий подход к ним и хорошо разбирается в психологии. Кроме того, у него крепкий характер, чтобы исправить то, что ему не нравится. Если он возглавит «Барселону», то может стать лучшим тренером клуба за всю историю».

А Месси, Месси-то что?

СМИ говорят, что Месси хочет видеть во главе «Барселоны» своего соотечественника Сампаоли из «Севильи». Мол, аргентинец уже позвонил тренеру и попросил его согласиться на переезд в «Барсу». Мнение Месси для руководства клуба священно и во многом решающе, однако выбор Унсуэ может быть даже выгоден для нападающего.

Хуан Карлос не настолько раскручен, не особо любит высовываться на публике и доводить дело до конфликта, тогда как импульсивный Сампаоли может просто не угодить капризам Месси. Во время игры Унсуэ иногда прикрикивает на Лео, а после – журит, обняв за шею. Негатива от этого – ноль. Кстати, именно Унсуэ был тем человеком, который потушил конфликт аргентинца с Энрике, поэтому знает, как нужно обходиться с лидером.

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