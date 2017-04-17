Терри уходит из «Челси». Бэйл пропустит игру с «Баварией». Дайджест событий дня

<p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Терри летом уйдет из «Челси»</strong></span></p> <p>Капитан <a class="standart_a" href="/teams/che" target="_blank">«Челси»</a> <strong><a class="standart_a" href="/player/4599" target="_blank">Джон Терри</a></strong> покинет команду по окончании нынешнего сезона. О решении сообщил лондонский клуб. «Каждый человек в «Челси» хотел бы выразить ему благодарность за все, что он сделал для клуба. Он был выдающимся игроком, воодушевляющим капитаном и всегда демонстрировал исключительную преданность делу. За время его пребывания в клубе «Челси» стал одним из лучших в мире, и этим мы обязаны в том числе и Джону. На «Стэмфорд Бридж» его имя всегда будет звучать с уважением. Мы с нетерпением будем ждать его возвращения в будущем», — сказала спортивный директор клуба Марина Грановская.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Фабрегас хочет зарабатывать в «Милане» более 4,5 миллиона</strong></span></p> <p><a class="standart_a" href="/teams/mil" target="_blank">«Милан»</a> достиг устной договоренности с полузащитником <a class="standart_a" href="/teams/che" target="_blank">«Челси»</a> <strong><a class="standart_a" href="/player/3429" target="_blank">Сеском Фабрегасом</a></strong> о его переходе в стан «россонери» в летнее трансферное окно. При этом сообщается, что миланцы пока не согласовали ни сумму перехода с синими, ни условия личного контракта с самим игроком. По некоторым данным, лондонцы готовы отпустить испанца за 25 миллионов евро, а сам он просит зарплату в размере 4,5 миллиона евро плюс различные бонусы. В текущем сезоне Фабрегас принял участие в 30-ти встречах, записав на свой счет шесть голов и 10 результативных передач.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Трое игроков «Лиона» обратились в полицию после атаки болельщиков «Бастии»</strong></span></p> <p>По информации RMC Sport, трое игроков <a class="standart_a" href="/teams/lyo" target="_blank">«Лиона»</a> – голкиперы <strong><a class="standart_a" href="/player/19423" target="_blank">Антони Лопеш</a></strong> и <strong><a class="standart_a" href="/player/21174" target="_blank">Матье Горжелен</a></strong>, а также форвард <strong><a class="standart_a" href="/player/38476" target="_blank">Жан-Филипп Матета</a></strong> – обратились в полицию после того, как болельщики <a class="standart_a" href="/teams/bst" target="_blank">«Бастии»</a> напали на футболистов «ткачей» во время матча 33-го тура Лиги 1. Инцидент произошел в перерыве встречи. В результате поединок был отменен. Отметим, что игроки «Лиона» подверглись нападению фанатов корсиканцев еще на предыгровой разминке, из-за чего начало матча было задержано. В четверг произошедшее рассмотрит дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Брайтон» вернулся в Премьер-лигу спустя 34 года</strong></span></p> <p>В матче 43-го тура Чемпионшипа <a class="standart_a" href="/teams/bha" target="_blank">«Брайтон & Хов Альбион»</a> обыграл <a class="standart_a" href="/teams/wig" target="_blank">«Уиган Атлетик»</a> со счетом 2:1. Победа позволила команде <strong><a class="standart_a" href="/coaches/891" target="_blank">Криса Хьютона</a></strong> досрочно оформить выход в Премьер-лигу на следующий сезон. Последний раз клуб участвовал в играх высшего дивизиона Англии в сезоне-1982/83.</p> <p><img alt="" src="//bombardir.ru/images/nut_articles/image/95384676a345c8838b619b8a9ab4699d.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Энрике готов играть с «Ювентусом» в восемь нападающих</strong></span></p> <p>Главный тренер <a class="standart_a" href="/teams/bar" target="_blank">«Барселоны»</a> <strong><a class="standart_a" href="/coaches/1492" target="_blank">Луис Энрике</a></strong> рассчитывает на поддержку в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с <a class="standart_a" href="/teams/juv" target="_blank">«Ювентусом»</a>. Для победы он готов сделать все, даже выпустить на поле восемь атакующих игроков. «В какой-то момент первого матча мы были близки к возвращению игры в свои руки. Сейчас мы готовы рисковать настолько, что даже можем выйти на игру с восемью нападающими, ведь нам терять нечего», – сказал Энрике.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Адриано и Зе Луиш могут пропустить игру с «Ростовом»</strong></span></p> <p>Нападающие <a class="standart_a" href="/teams/spa" target="_blank">«Спартака»</a> <strong><a class="standart_a" href="/player/2817" target="_blank">Луис Адриано</a></strong> и <strong><a class="standart_a" href="/player/26637" target="_blank">Зе Луиш</a></strong> могут не успеть восстановиться к матчу 24-го тура РФПЛ с <a class="standart_a" href="/teams/ros" target="_blank">«Ростовом»</a>. Оба основных форварда красно-белых отсутствовали в заявке москвичей на встречу с <a class="standart_a" href="/teams/zen" target="_blank">«Зенитом»</a> (2:1) по причине повреждений, полученных в поединке 22-го тура с «Уфой» (3:1). В текущем сезоне 30-летний бразилец принял участие в трех матчах, записав в свой актив один гол. 26-летний форвард из Кабо-Верде провел 17 игр, отметившись пятью забитыми мячами и пятью результативными пасами.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Зидан не стал рассказывать, кто займет место Бэйла в матче с «Баварией»</strong></span></p> <p>Главный тренер <a class="standart_a" href="/teams/rea" target="_blank">«Реала»</a> <strong><a class="standart_a" href="/coaches/2306" target="_blank">Зинедин Зидан</a></strong> заявил, что уже нашел замену полузащитнику <strong><a class="standart_a" href="/player/4733" target="_blank">Гарету Бэйлу</a></strong>, который не сможет принять участия в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с <a class="standart_a" href="/teams/bav" target="_blank">«Баварией»</a>. При этом французский специалист не стал называть фамилию игрока. который выйдет на встречу с мюнхенцами вместо валлийца. «Бэйл много трудился ради восстановления и возвращения в команду. Тем не менее он испытывает дискомфорт. Надеюсь, у него ничего серьезного. На завтрашний матч он не выйдет, так как мы не хотим подвергать его риску. Хочется верить, что быстро оправится и поможет нам в оставшихся играх сезона, он это заслужил. Я уже знаю, кем заменю Гарета, но не буду это разглашать. Сможет ли он принять участие во встрече с <a class="standart_a" href="/teams/bar" target="_blank">«Барселоной»</a> в ближайший уик-энд? Я на это надеюсь, но пока не могу утверждать», – сказал Зидан.</p> <p><a href="https://bombardir.ru/predictions#matches" target="_blank"><img alt="" src="//bombardir.ru/images/nut_articles/image/9ee215818f1d20d4d41d581376ce50dc.png" style="width: 720px; height: 360px;" /></a></p>