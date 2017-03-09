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Возможно, лучший матч в истории Лиги чемпионов. «Барселона» творит невозможное

Когда Андрес Иньеста забил в ворота «Челси» тот самый легендарный гол, подумалось, что мы никогда не увидим болельщиков «Барсы» более счастливыми.

Оказалось – увидим.

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Невероятная статистика «Барселоны» в Лиге чемпионов под руководством Луиса Энрике.

То, что сегодня сделала «Барселона» может показаться нереальным, чудесным, выдернутым из гофмановской сказки: кошмар для каталонцев в виде гола Кавани и какое-то безумное просветление в конце. Свет в конце тоннеля забрезжил тогда, когда в него никто уже не верил: Дениз Айтекин назначил в ворота «ПСЖ» второй за вечер пенальти, и Неймар сделал счет 5:1. А потом бразилец еще и вывернул выдающуюся голевую передачу на Серхи Роберто – и вышедший на замену испанец забил гол, который точно войдет в историю. Так же, как гол Иньесты в 2009-м или разгром бразильцев немцами в 2014-м.

Обвинять арбитра при таких обстоятельствах – последнее дело. «ПСЖ» давно мог решать все вопросы, но Кавани и Ди Мария побрезговали реализовать выпавшие на их долю буллиты. Решающим моментом в игре, как оказалось, стал отчаянный подкат Маскерано при счете 3:1 – тоже такой киношный, выдуманный дотошными сценаристами, когда герой с подбитой челюстью и окровавленными скулами все-таки поднимается из угла ринга и наносит пару решающих хуков. Мы привыкли плеваться от таких сцен в кино, но в реальной жизни подобные сюжеты восхищают и будоражат. Здесь они – редкость и потайная реликвия, о находке которой мечтали перед матчем все болельщики «Барсы». И, кстати, те из них, что бросили мечтать при счете 3:1, не заслуживают ни болеть за эту команду, ни изображать сегодня искреннюю преданность.

Помните, как, угодив в страну Оз, Дороти восклицает: «Сдается мне, мы уже не в Канзасе, Тотошка»? Так вот, мы действительно больше не в Канзасе – потому что в наших привычных географических широтах таких чудес, как гол Серхи Роберто, не случается.

И вряд ли случится когда-либо еще. Разве что с «Барселоной» и с ее гениальными камбэками на последних минутах.

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Как Стивен Джеррард и Рио Фердинанд среагировали на гол Роберто:

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«Рамос – особенный игрок. Капитан, душа команды». Важнейшие голы спасителя «Реала»

Лига чемпионов Барселона ПСЖ Иньеста Андрес Маскерано Хавьер Ди Мария Анхель Кавани Эдинсон Роберто Серджи Неймар Энрике Луис
Комментарии (44)
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Вингер91
1489013531
Пенальти, конечно, очень спорные. Особенно второй. Но так играть, как ПСЖ, в любом случае нельзя. Получить три плюхи за восемь минут, разбазарить запас в 4 мяча - это не уровень классной команды. Да и кто мешал Кавани с Ди Марией всё закончить? За самоотдачу "Барсе" плюсик, но осадочек от работы судейской бригады остался.
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Andrering87
1489015119
Судья отсудил конечно не актив... 2 пеналя левых.. неназначенный пенальти в ворота Барселоны... трактовка одинаковых нарушений по разному( в одну калитку), тащил судья, но все равно столько пропускать нельзя...
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dyema
1489026214
А ещё на наших судей гонят........
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mahan
1489038126
Вот это реально матч лиги чемпионов.
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vodomut
1489042610
Барса-фантастика!
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мы_не_рабы
1489050776
Роль личности в истории?! Что будет дальше с футболистами, победителями и проигравшими? С тренерами и болельщиками? Как сложатся в дальнейшем их судьбы? Это определил судья матча, который просто не справился с ответственностью и психологической нагрузкой. Если в первом пенальти ( который "увидел" арбитр с другой стороны ворот? ) Неймар может быть и не мог перепрыгнуть, в динамике это не просто сделать, то во втором случае у судьи был выбор: либо ставить пенальти, либо показывать Суаресу вторую жёлтую за "нырок". Удалить Суареса в Барселоне, в таком матче? Судья на это не решился и выбрал первый вариант. Так же как не решился назначить пенальти и за фол на Ди Марии, когда тот уже бил по воротам. И остановил атаку ПСЖ , закончив матч, не дав доиграть то время, которое Барселона праздновала гол, а это минуты три. То что "Барселона" великая команда - в этом нет никаких сомнений. Невнятная непонятная игра ПСЖ, с паникой и трясущимися ногами - это факт. Захватывающая, интересная игра для болельщиков - это Да. Но в этой бочке с мёдом оказалась ложка дёгтя, работа арбитра. Жаль.
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VeniaminS
1489052245
Незаслуженные пенальти!!!
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Andrering87
1489056683
Ну а чего ж судья ставит пеналя в ворота псж и не ставит очевидный в вороты барсы... как так то... удар сзади был, но свисток промолчал...одинаковые фолы трактовка разная...и это разве нормальное судейство когда судья 12 игрок
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Kollljan
1489080347
Это договорняк высшего класса.
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sega77+
1489202634
судья выиграл матч
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