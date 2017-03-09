Возможно, лучший матч в истории Лиги чемпионов. «Барселона» творит невозможное

Когда Андрес Иньеста забил в ворота «Челси» тот самый легендарный гол, подумалось, что мы никогда не увидим болельщиков «Барсы» более счастливыми.

Оказалось – увидим.

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Невероятная статистика «Барселоны» в Лиге чемпионов под руководством Луиса Энрике.

То, что сегодня сделала «Барселона» может показаться нереальным, чудесным, выдернутым из гофмановской сказки: кошмар для каталонцев в виде гола Кавани и какое-то безумное просветление в конце. Свет в конце тоннеля забрезжил тогда, когда в него никто уже не верил: Дениз Айтекин назначил в ворота «ПСЖ» второй за вечер пенальти, и Неймар сделал счет 5:1. А потом бразилец еще и вывернул выдающуюся голевую передачу на Серхи Роберто – и вышедший на замену испанец забил гол, который точно войдет в историю. Так же, как гол Иньесты в 2009-м или разгром бразильцев немцами в 2014-м.

Обвинять арбитра при таких обстоятельствах – последнее дело. «ПСЖ» давно мог решать все вопросы, но Кавани и Ди Мария побрезговали реализовать выпавшие на их долю буллиты. Решающим моментом в игре, как оказалось, стал отчаянный подкат Маскерано при счете 3:1 – тоже такой киношный, выдуманный дотошными сценаристами, когда герой с подбитой челюстью и окровавленными скулами все-таки поднимается из угла ринга и наносит пару решающих хуков. Мы привыкли плеваться от таких сцен в кино, но в реальной жизни подобные сюжеты восхищают и будоражат. Здесь они – редкость и потайная реликвия, о находке которой мечтали перед матчем все болельщики «Барсы». И, кстати, те из них, что бросили мечтать при счете 3:1, не заслуживают ни болеть за эту команду, ни изображать сегодня искреннюю преданность.

Помните, как, угодив в страну Оз, Дороти восклицает: «Сдается мне, мы уже не в Канзасе, Тотошка»? Так вот, мы действительно больше не в Канзасе – потому что в наших привычных географических широтах таких чудес, как гол Серхи Роберто, не случается.

И вряд ли случится когда-либо еще. Разве что с «Барселоной» и с ее гениальными камбэками на последних минутах.

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Как Стивен Джеррард и Рио Фердинанд среагировали на гол Роберто:

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