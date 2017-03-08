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    «Рамос – особенный игрок. Капитан, душа команды». Важнейшие голы спасителя «Реала»


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    Голосов: 4
    08.03.2017 00:45
    «Реал» рисковал сегодня провалиться, но команду опять спас ее сумасшедший капитан. «Бомбардир» показывает, как и когда Серхио Рамос творил чудеса.

    Сезон-2012/13

    «Реал» – «Барселона» – 2:1

    Команды обменялись голами в первые 18 минут, а потом как обычно истязали друг друга нервами, фолами и голевыми моментами. Гол, впрочем, состоялся всего один. За восемь минут до конца матча Модрич подал угловой, и Рамос, перепрыгнув Пике, вонзил мяч в ворота «Барсы». Победа!

    Сезон-2013/14

    «Реал» – «Атлетико» – 4:1

    Мемы про Рамоса с числом «90» и плюсом начали обретать популярность как раз после этого финала Лиги чемпионов. Пару минут «матрасникам» не хватило, чтобы выиграть первый в своей истории главный трофей Европы, и все из-за Рамоса, который взлетел выше всех в штрафной и убийственным ударом в угол поверг в шок весь «Атлетико». Те в итоге получили три гола в овертайме и кубок проиграли.

    Сезон-2016/17

    «Реал» – «Севилья» – 3:2

    А вот с этого матча за Суперкубок УЕФА за Рамосом уже официально закрепили статус самого опасного игрока компенсированного времени. Игра при счете 1:2 катилась к победе «Севильи», но недотерпела новая команда Хорхе Сампаоли всего какие-то считанные секунды. Рамос подкрался в штрафную и без помех откликнулся на навес Васкеса – ничья. А в овертайме «Реал» додавил своего соперника.

    Сезон-2016/17

    «Барселона» – «Реал» – 1:1

    Получалось так, что свои запоминающиеся голы Рамос забивал в еврокубках, но испанским командам. А в чемпионате пора было вспомнить, что это такое – обижать своего злейшего врага. Капитан «Реала» сделал это самым циничным образом – на последней минуте на «Камп Ноу». Никакая победа сине-гранатовым в итоге не досталась после взлета Рамоса в чужой штрафной.

    Сезон-2016/17

    «Реал» – «Депортиво» – 3:2

    Спустя всего неделю после игры с «Барселоной» Рамос снова дождался своего любимого добавленного времени. «Мадрид» рисковал потерять очки с «Депортиво», и то еле отыгрался, сравняв счет лишь на 84-й минуте. Но капитан снова пришел на розыгрыш углового и неотразимо пальнул с линии вратарской.

    Сезон-2016/17

    «Наполи» – «Реал» – 1:3

    Уж очень Рамос ждал еврокубков. На «Сантьяго Бернабеу» на этот раз забивали другие, но капитан выжидал. Когда его клубу стало действительно плохо, он успокоил всех фанатов. «Реал» мог быть разгромлен уже в первом тайме, но и без того находился на грани от результата, который бы выкинул его из Лиги чемпионов. Зато после перерыва за дело взялся Рамос: забил важнейший гол после розыгрыша углового, а затем после его удара мяч влетел в ворота от головы Мертенса. Альваро Мората, которого так материли фанаты «Наполи» на «Сантьяго Бернабеу», забил еще один мяч. «Реал» – в четвертьфинале!

    Я видел матч «Реала» и «Наполи» на стадионе. Как проходит Лига чемпионов в Мадриде

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 8 марта 2017, 21:37

      +2 мяча Баварии чего стоили..

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 8 марта 2017, 17:24

      нет такой капитан как РАМОС!Спасает команды от позора вот это я понимаю. а другие капитаны только языком трепать умеет.

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      Рейтинг: +82

      headvk 8 марта 2017, 08:57

      Рамос молодец, наполи отличная команда, интересный был матч

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 марта 2017, 08:03

      Рамос-мужик .... захочет и криштиане даст п..ды....

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      Рейтинг: +29

      sega77+ 8 марта 2017, 07:50

      лидер в реале

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 8 марта 2017, 02:01

      Легендарный капитан!

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