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  • «Рамос – особенный игрок. Капитан, душа команды». Важнейшие голы спасителя «Реала»

«Рамос – особенный игрок. Капитан, душа команды». Важнейшие голы спасителя «Реала»

Сезон-2012/13

«Реал» – «Барселона» – 2:1

Команды обменялись голами в первые 18 минут, а потом как обычно истязали друг друга нервами, фолами и голевыми моментами. Гол, впрочем, состоялся всего один. За восемь минут до конца матча Модрич подал угловой, и Рамос, перепрыгнув Пике, вонзил мяч в ворота «Барсы». Победа!

Сезон-2013/14

«Реал» – «Атлетико» – 4:1

Мемы про Рамоса с числом «90» и плюсом начали обретать популярность как раз после этого финала Лиги чемпионов. Пару минут «матрасникам» не хватило, чтобы выиграть первый в своей истории главный трофей Европы, и все из-за Рамоса, который взлетел выше всех в штрафной и убийственным ударом в угол поверг в шок весь «Атлетико». Те в итоге получили три гола в овертайме и кубок проиграли.

Сезон-2016/17

«Реал» – «Севилья» – 3:2

А вот с этого матча за Суперкубок УЕФА за Рамосом уже официально закрепили статус самого опасного игрока компенсированного времени. Игра при счете 1:2 катилась к победе «Севильи», но недотерпела новая команда Хорхе Сампаоли всего какие-то считанные секунды. Рамос подкрался в штрафную и без помех откликнулся на навес Васкеса – ничья. А в овертайме «Реал» додавил своего соперника.

Сезон-2016/17

«Барселона» – «Реал» – 1:1

Получалось так, что свои запоминающиеся голы Рамос забивал в еврокубках, но испанским командам. А в чемпионате пора было вспомнить, что это такое – обижать своего злейшего врага. Капитан «Реала» сделал это самым циничным образом – на последней минуте на «Камп Ноу». Никакая победа сине-гранатовым в итоге не досталась после взлета Рамоса в чужой штрафной.

Сезон-2016/17

«Реал» – «Депортиво» – 3:2

Спустя всего неделю после игры с «Барселоной» Рамос снова дождался своего любимого добавленного времени. «Мадрид» рисковал потерять очки с «Депортиво», и то еле отыгрался, сравняв счет лишь на 84-й минуте. Но капитан снова пришел на розыгрыш углового и неотразимо пальнул с линии вратарской.

Сезон-2016/17

«Наполи» – «Реал» – 1:3

Уж очень Рамос ждал еврокубков. На «Сантьяго Бернабеу» на этот раз забивали другие, но капитан выжидал. Когда его клубу стало действительно плохо, он успокоил всех фанатов. «Реал» мог быть разгромлен уже в первом тайме, но и без того находился на грани от результата, который бы выкинул его из Лиги чемпионов. Зато после перерыва за дело взялся Рамос: забил важнейший гол после розыгрыша углового, а затем после его удара мяч влетел в ворота от головы Мертенса. Альваро Мората, которого так материли фанаты «Наполи» на «Сантьяго Бернабеу», забил еще один мяч. «Реал» – в четвертьфинале!

Я видел матч «Реала» и «Наполи» на стадионе. Как проходит Лига чемпионов в Мадриде

Лига чемпионов Лига чемпионов Наполи Реал Рамос Серхио
Комментарии (6)
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GeorgeXIII
1488927697
Легендарный капитан!
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sega77+
1488948603
лидер в реале
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84aivengo
1488949424
Рамос-мужик .... захочет и криштиане даст п..ды....
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headvk
1488952673
Рамос молодец, наполи отличная команда, интересный был матч
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САНЁК17
1488983055
нет такой капитан как РАМОС!Спасает команды от позора вот это я понимаю. а другие капитаны только языком трепать умеет.
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Lera_Sve
1488998263
+2 мяча Баварии чего стоили..
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