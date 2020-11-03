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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Луис Энрике - статистика

ПСЖ
Испания
8 мая 1970 (56)
Тренер
Статистика Новости Публикации
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 4
14.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле Ман
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
ПСЖ
4
4
0
0
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 4
14.10.2026
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
6 : 1
09.09.2026
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