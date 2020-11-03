Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2026/2027 Суперкубок УЕФА 2026 Суперкубок Франции 2026 Товарищеские матчи 2026 Франция. Лига 1 2026/2027 Клубный чемпионат мира 2025 Лига чемпионов 2025/2026 Межконтинентальный кубок 2025 Суперкубок УЕФА 2025 Суперкубок Франции 2025 Франция. Кубок 2025/2026 Франция. Лига 1 2025/2026 Лига чемпионов 2024/2025 Межконтинентальный кубок 2024 Суперкубок Франции 2024 Франция. Кубок 2024/2025 Франция. Лига 1 2024/2025 Лига чемпионов 2023/2024 Суперкубок Франции 2023 Товарищеские матчи 2023 Франция. Кубок 2023/2024 Франция. Лига 1 2023/2024 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Товарищеские матчи. Сборные 2020 Чемпионат Европы 2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига наций 2018/2019 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Суперкубок Испании 2016 Испания. Кубок 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Клубный чемпионат мира 2015 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Суперкубок Испании 2015 Суперкубок УЕФА 2015 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Кубок Каталонии 2014 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Каталонии 2014 Товарищеские матчи 2014 Испания. Кубок 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012