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Луис Энрике - статистика
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Испания
8 мая 1970 (56)
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Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 4
14.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле Ман
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Суперкубок Испании 2015
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Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Кубок Каталонии 2014
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Испания. Примера 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
В
П
Н
ПСЖ
4
4
0
0
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 4
14.10.2026
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
6 : 1
09.09.2026
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