Как Луис Энрике сделал «Барселону» еще круче

Вратари

При Гвардиоле безоговорочным номером один был Виктор Вальдес. Тренер ценил его умение играть ногами и закрывал глаза на выкрутасы. Вспомнить хотя бы матч Суперкубка Испании, когда Виктор полез обыгрывать в своей штрафной Ди Марию, что привело к фатальной ошибке и пропущенному голу. Таких историй было не меньше десятка. Именно Вальдес задолго до Нойера стал играть последнего защитника, подстраховывая партнеров и принимая полноценное участие в розыгрыше мяча. В похожем стиле играет и Марк-Андре тер Штеген, правда, только в кубках. Немец великолепно владеет ногами, но с надежностью у него также возникают проблемы.

В львиной доле матчей ворота "Барселоны" защищает Клаудио Браво – куда более надежный, чем вышеперечисленные персонажи голкипер, не так хорошо умеющий играть внизу. Чилиец не раз выручал команду в самых ответственных моментах. Тем не менее, зачастую можно видеть, как Браво просто выносит мяч подальше, не желая выдумывать лишнего и отыгрываться с ближайшими партнерами, и в его исполнении вы уж точно никогда не увидите ничего подобного этому:

Свою манеру игры Браво в таком возрасте не изменит, и сейчас, пока тер Штеген набирается опыта и ждет, когда чилиец уйдет на пенсию, последний дает "Барсе" то, чего ей так не хватало на самой задней линии – надежность и спокойствие.

Защита

В центральной зоне обороны после ухода Гвардиолы мало что поменялось. Пике и Маскерано по-прежнему не подпускают конкурентов к основе. Жерар все тот же: забивает более пяти мячей за сезон и регулярно ошибается. Зато Маскерано адаптировался к новым условиям. Он ведь чуть не ушел из клуба, проиграв конкуренцию Бускетсу в опорной зоне, а когда переместился в центр обороны, раскрыл свой потенциал. И в этом во многом заслуга Гвардиолы, который оставил Луису Энрике в наследство прекрасного защитника.

Позиции латералей серьезно видоизменились. Слева Эрика Абидаля сменил реактивный Жорди Альба, который здорово привнес разнообразие в игру команды в атаке, однако лишил "Барсу" лишнего высокого игрока при стандартах. Тем не менее, плюсы Жорди перекрывают минусы, и на данный момент он является одним из лучших на своей позиции в мире.

Справа Дани Алвес, который не молодеет и выглядит все менее уверенно. Потому так необходима была покупка Алейша Видаля, игрока, схожего по манере игры с бразильцем, и который со следующего сезона должен надолго закрепить за собой место в основе.

Полузащита

Можно сколько угодно рассказывать о великолепной тройке Месси-Суарес-Неймар, которой не было у Гвардиолы, но главное отличие команды Пепа от нынешней "Барсы" – именно в центре поля. Точнее, в отсутствии одного системообразующего футболиста – Хави.

На протяжении 15 лет он был мозгом "Барселоны", определял всю игру в центре поля, задавая темп атакам и выдавая более 100 передач за матч. Именно на Хави во многом была основана тики-така, возведенная Гвардиолой в абсолют. Когда в команду пришел Энрике, время Хави подходило к концу. Начались главные изменения при новом главном тренере. "Барселона" отказалась от тотального владения мячом, сконцентрировав работу полузащитников на скорейшей доставке мяча атакующему трио, о котором пойдет речь ниже.

Теперь системообразующий игрок - Серхио Бускетс, который помимо обязанностей по отбору мяча взял на себя часть роли Хави, став метрономом атак "Барсы". При Энрике только один игрок никогда не подвергался ротации и начинал более 90% встреч в основе – и это именно Серхио.

Что касается Ракитича, сменившего Хави позиционно, то он быстро адаптировался к манере игры каталонцев, однако талант хорвата при всем к нему уважении не дотягивает до легендарного разыгрывающего "Барсы". Андресу Иньесте уже также давно перевалило за 30, что не мешает ему показывать тот же уровень игры, что при Гвардиоле. Единственное, что его уже не хватает на все 90 минут, однако и это было учтено клубом, который подписал Арду Турана. В будущем турок должен взять на себя роль Андреса, а также добавить агрессии в центре поля.

В общем и целом игра команды в полузащите ушла от канонов, привитых Гвардиолой. Теперь главная работа игроков центральной оси, как говорилось выше, как можно быстрее довести мяч до игроков группы атаки, а также обеспечивать высокий прессинг при потере мяча.

Нападение

Линия атаки "Барселоны" при Энрике также трансформировалась как в кадровом плане, так и в самой сути. При Гвардиоле игра была завязана вокруг Месси. И если во времена Это’О и Анри аргентинец являлся "одним из трех" форвардов, то после ухода ветеранов и смены партнеров по атаке роль Лео была выведена на новый уровень. Каждый футболист, покупавшийся в нападение, был обязан играть на Месси. И Вилья, и Педро, и Алексис, и тем более молодые футболисты, подтягивавшиеся к основе, это прекрасно понимали и следовали указаниям тренера. Именно по этой причине не вписался в игру команды Ибрагимович, привыкший, что игра в нападении строится вокруг него. Месси же был переведен в центр на позицию "ложной девятки", где стал одним из лучших в мире и завоевал четыре "Золотых мяча" подряд.

С приходом Неймара и Суареса Энрике перестроил атакующую модель, отказавшись от "ложной девятки" и поставив уругвайца в центр нападения. Непонятно, как новому главному тренеру удалось убедить Месси вернуться на край атаки, но этот ход стал основополагающим для создания одной из самых грозных троек нападения в истории футбола. Вместо того чтобы играть исключительно на Лионеля, вся латиноамериканская группа атаки быстро нашла общий язык и стала вытворять такое в первом же сезоне, от чего у многих побежали по спине мурашки. Розыгрыши мяча, стеночки, элегантные пасы – Месси, Неймар и Суарес начали играть в свое удовольствие, и редкий матч не заканчивается тем, что голы на свой счет записывает кто-то из этой тройки.

Энрике изменил многое, но сохранил ментальность "Барселоны" и ее стиль игры, что помогло подстроиться под новые реалии современного футбола. Неудивительно, что в конечном итоге "Барса" и после ухода Гвардиолы сохранила за собой титул самой успешной футбольной команды XXI века.

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