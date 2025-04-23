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«Челси» рассматривает 3 вингеров и 5 форвардов

Сегодня, 22:04

Стали известны планы «Челси» на летнее трансферное окно.

Лондонский клуб собирается усилить три позиции: центральный защитник, вингер и нападающий.

Среди вингеров в шорт-листе «Челси» три варианта:

  • Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»)
  • Нико Уильямс («Атлетик»)
  • Джейми Гиттенс («Боруссия Д»)

Что касается форвардов, то «Челси» рассматривает пять кандидатов:

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Источник: Sky Sports News
Англия. Премьер-лига Ипсвич Таун Айнтрахт Лилль Галатасарай РБ Лейпциг Боруссия Д Атлетик Манчестер Юнайтед Челси Осимхен Виктор Дэвид Джонатан Делап Лайам Уильямс Нико Шешко Беньямин Экитике Уго Гарначо Алехандро Байноу-Гиттенс Джейми
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