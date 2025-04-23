«Челси» рассматривает 3 вингеров и 5 форвардов

Стали известны планы «Челси» на летнее трансферное окно.
Лондонский клуб собирается усилить три позиции: центральный защитник, вингер и нападающий.
Среди вингеров в шорт-листе «Челси» три варианта:
- Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»)
- Нико Уильямс («Атлетик»)
- Джейми Гиттенс («Боруссия Д»)
Что касается форвардов, то «Челси» рассматривает пять кандидатов:
- Лайам Делап («Ипсвич Таун»)
- Уго Экитике («Айнтрахт»)
- Джонатан Дэвид («Лилль»)
- Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»)
- Виктор Осимхен («Галатасарай» / «Наполи»)
Источник: Sky Sports News