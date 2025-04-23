«Челси» рассматривает 3 вингеров и 5 форвардов

Стали известны планы «Челси» на летнее трансферное окно.

Лондонский клуб собирается усилить три позиции: центральный защитник, вингер и нападающий.

Среди вингеров в шорт-листе «Челси» три варианта:

Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»)

Нико Уильямс («Атлетик»)

Джейми Гиттенс («Боруссия Д»)

Что касается форвардов, то «Челси» рассматривает пять кандидатов: