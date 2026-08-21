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«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова

21 августа, 14:39
5

«Локомотив» не получит всю сумму за трансфер Алексея Батракова в «Галатасарай».

Железнодорожники потеряют около 5,5 миллиона евро из 25 гарантированных миллионов:

  • 4 млн – выплаты игроку и его агентам (20% от 20 млн евро отступных);
  • 1,5 млн – налоги и сборы в государственный бюджет.

Батраков и его представители могли претендовать на дополнительную сумму, поскольку в случае трансфера дороже 20 миллионов евро им полагалось уже 30% от суммы сделки, но сторона футболиста отказалась от этих денег, чтобы ускорить переговоры.

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Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Галатасарай Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (5)
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сапёр 75
1787313248
Налоги на футболистов в гос бюджет повышать нужно ))
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Semenycch
1787316009
Что за чушь? Выплаты игроку и его агентам выплачивает покупатель, а не продавец! Это общемировая практика! Налоги это святое! Так что Локо получит полную сумму за минусом налогов! Московские СМИ лгут как дышат!
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rash1959
1787316270
С 20-ки лямов всего 1.5 в налоги? Они (локи) самозанятые, пенсионеры или ИП? Там должно быть не меньше трёшки лямов в нологи. Даже Пенсов по вкладам обложили налогом.
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somn
1787321964
Куда смотрел ББРот? Он что, решил разорить Локо?
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