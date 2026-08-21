«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова

«Локомотив» не получит всю сумму за трансфер Алексея Батракова в «Галатасарай».

Железнодорожники потеряют около 5,5 миллиона евро из 25 гарантированных миллионов:

4 млн – выплаты игроку и его агентам (20% от 20 млн евро отступных);

1,5 млн – налоги и сборы в государственный бюджет.

Батраков и его представители могли претендовать на дополнительную сумму, поскольку в случае трансфера дороже 20 миллионов евро им полагалось уже 30% от суммы сделки, но сторона футболиста отказалась от этих денег, чтобы ускорить переговоры.