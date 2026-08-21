Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказлся о новичке «Спартака» Мирлинде Даку перед матчем команд в 5-м туре РПЛ.

– Приход Мирлинда Даку в «Спартак» осложняет вам жизнь при подготовке или, наоборот, упрощает, потому что он не до конца встроился в игру «Спартака»?

– Тех матчей, в которых он выходил, вполне достаточно для того, чтобы адаптироваться. Мирлинд – игрок, который из ничего может сделать момент. Он – один из лучших нападающих, которые есть у нас в лиге, поэтому, безусловно, это серьезное усиление для «Спартака». Любой команде, любому защитнику против Мирлинда достаточно непросто.