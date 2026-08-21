Гончаренко честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»

Тренер сборной Беларуси Виктор Гончаренко порассуждал о возможном чемпионстве «Спартака».

Красно-белые выиграли 3 из 4 стартовых матчей РПЛ, уступив лишь «Краснодару» (1:2).

Их следующий соперник – «Зенит» (23 августа, 20:00 мск).

– «Спартак» видите претендентом на чемпионство?

– Почему нет? Это один из тех клубов, которые предпринимают энергичные действия для того, чтобы что-то выиграть.

Недавнее поражение «Спартака» от «Краснодара» ни о чeм не говорит.

У них сейчас хорошо сбитый и правильно подготовленный состав для того, чтобы добиться результата на фоне «Зенита», который не всегда играет на максимуме возможностей.