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АПЛ 2026/2027
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Сайт:
http://www.chelseafc.com
Тренер:
Хаби Алонсо
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Расписание
Таблица
АПЛ. «Челси» ушел от поражения от выходца из Чемпионшипа (2:2)
12 сентября
«Челси» – «Халл Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Челси» – «Халл»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Англии 2026/2027
11 сентября
Кубок лиги. «Челси» одержал волевую разгромную победу в матче с 9 голами
10 сентября
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
9
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
7 сентября
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
7 сентября
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
6 сентября
Трансляция
«Арсенал» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Арсенал» – «Челси»: кто победит в матче 3-го тура АПЛ 2026/2027
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
Фото
«Челси» расстался с тремя игроками
3 сентября
В АПЛ повторили трансферный рекорд
2 сентября
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
2 сентября
1
Фото
Мудрик сменил «Челси» на другой клуб
2 сентября
6
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
1 сентября
Фото
«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото
«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
1 сентября
Фото
«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
1 сентября
Фабрицио Романо раскрыл следующий клуб Мудрика
1 сентября
4
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
30 августа
АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)
30 августа
Трансляция
«Челси» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
Фото
«Челси» подписал чемпиона мира
30 августа
2
34-летний воспитанник «Челси» погиб в пустыне
29 августа
1
«Челси» – «Брайтон»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027
29 августа
Фото
«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
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