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«Фулхэм» – «Челси»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027

23 августа 2026 9:40
Фулхэм - Челси
24 авг. 2026, понедельник 22:00 | Англия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Челси»
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Матч 1 тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Челси» пройдет 24 августа 2026 года в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттэдж». Хозяева подходят к игре со стабильной атакой – они забивают в пяти последних матчах, но их оборона регулярно пропускает. Гости, напротив, имеют подавляющее преимущество в очных встречах – 39 побед в 62 матчах, но испытывают серьeзные проблемы на выезде в чемпионате, не выиграв в шести последних гостевых матчах АПЛ. Сможет ли «Фулхэм» воспользоваться выездными трудностями «Челси» и увезти очки в дерби, или лондонский гранд прервeт свою неудачную серию и начнeт сезон с победы?

Кто победит в матче

«Фулхэм» постарается использовать домашнюю поддержку и свою стабильную атаку, чтобы навязать борьбу фавориту. Команда забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,40 гола. В очных встречах с «Челси» дачники также регулярно отличаются, и в последней игре на своeм поле они одержали победу над синим со счeтом 2:1. Однако оборона хозяев действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за пять матчей, и они пропускают в пяти из семи последних встреч. В товарищеских матчах «Фулхэм» обыграл «Штутгарт» (1:0), но уступил «Кристал Пэлас» (1:2) и «Фаренсе» (1:2). Домашняя поддержка и умение забивать дают хозяевам шанс на положительный результат, но против такого соперника этого может оказаться недостаточно.

«Челси» подходит к матчу с явным преимуществом в очной статистике и атакующей мощью. Команда забивает в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола. В очных встречах с «Фулхэмом» синие забивают в шести последних матчах, что говорит об уверенности у чужих ворот. Однако оборона гостей нестабильна: в среднем 1,40 пропущенного мяча за пять игр, и они пропускают в восьми из десяти последних матчей. Выездная форма «Челси» в чемпионате оставляет желать лучшего – шесть матчей без побед на выезде в АПЛ, что создаeт психологический барьер. В предсезонных товарищеских матчах «Челси» разгромил «Реал Сосьедад» (3:1) и «Милан» (3:0), но уступил «Ювентусу» (0:1). Несмотря на проблемы на выезде, класс и историческое преимущество делают гостей фаворитами, хотя хозяева способны создать проблемы.

Итоговый вывод: несмотря на выездные проблемы «Челси» в чемпионате, его класс и подавляющее преимущество в очных встречах делают его фаворитом. «Фулхэм» дома опасен и обязательно забьeт, но его оборона уязвима, что позволит гостям взять три очка. Наиболее вероятный исход – победа «Челси» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 62 очных матчах «Челси» одержал 39 побед, «Фулхэм» – 6, ещe 17 встреч завершились вничью. При этом «Челси» забивает в шести последних матчах против «Фулхэма», а в последней встрече на «Крэйвен Коттэдж» (январь 2026) хозяева одержали победу со счeтом 2:1. Текущая форма «Фулхэма» – стабильные голы, у «Челси» – проблемы на выезде в чемпионате, но класс и очная статистика склоняют чашу весов в пользу гостей. Однако способность «Фулхэма» забивать и недавняя домашняя победа над «Челси» добавляют интриги.

Личные встречи
Побед - 3 (11%)
Ничьих - 8 (29%)
Побед - 17 (61%)
18
Забитых мячей
42
0.64
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Фулхэм
2 : 3
24.08.2026
Челси
Самая крупная ничья
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Фулхэм
2 : 2
28.12.2008
Челси
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Фулхэм
2 : 3
24.08.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Фулхэм
2 : 1
07.01.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Челси
2 : 0
30.08.2025
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Фулхэм
1 : 2
20.04.2025
Челси
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Челси
1 : 2
26.12.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
1 : 0
13.01.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
0 : 2
02.10.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Челси
0 : 0
03.02.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
2 : 1
12.01.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Челси
2 : 0
01.05.2021
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
0 : 1
16.01.2021
Челси
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Фулхэм
1 : 2
03.03.2019
Челси
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
2 : 0
02.12.2018
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Фулхэм
1 : 3
01.03.2014
Челси
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Челси
2 : 0
21.09.2013
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Фулхэм
0 : 3
17.04.2013
Челси
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Челси
0 : 0
28.11.2012
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Фулхэм
1 : 1
09.04.2012
Челси
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Челси
1 : 1
26.12.2011
Фулхэм
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
Челси
0 : 0
21.09.2011
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Фулхэм
0 : 0
14.02.2011
Челси
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Челси
1 : 0
10.11.2010
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
2 : 1
28.12.2009
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
0 : 2
23.08.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Челси
3 : 1
02.05.2009
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Фулхэм
2 : 2
28.12.2008
Челси
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Фулхэм
1 : 2
01.01.2008
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 0
29.09.2007
Фулхэм
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
(К) ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
24
Джошуа Кинг
ЦП
8
Сесар Паласиос
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Фулхэм
23
Бенжамин Леком
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Челси
39
Майк Пендерс
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Валентин Барко
ЛЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
23
Жеовани Кенда
ПВ
41
Эстевао
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
4
Куэнка
21
Кастань
16
Берге
24
Кинг
17
Ивоби
8
Паласиос
7
Гарсия
14
Бобб
3-3-2-1
97
Санчес
5
Лакруа
21
Хато
6
Колуилл
24
Джеймс
45
Лавиа
27
Густо
10
Палмер
17
Роджерс
9
Педро
14
Бобб
19
Чарльз
19
Чарльз
14
Бобб
16
Берге
30
Сессеньон
30
Сессеньон
16
Берге
8
Паласиос
11
Кевин
11
Кевин
8
Паласиос
33
Робинсон
9
Муньис
9
Муньис
33
Робинсон
21
Хато
29
Чаваррия
29
Чаваррия
21
Хато
45
Лавиа
17
Фернандес
17
Фернандес
45
Лавиа
27
Густо
7
Нету
7
Нету
27
Густо
17
Роджерс
23
Кенда
23
Кенда
17
Роджерс
10
Палмер
41
Эстевао
41
Эстевао
10
Палмер
Остались в запасе
Фулхэм
Челси
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Бенжамин Леком
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
39
Майк Пендерс
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Бенжамин Леком
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
Остались в запасе
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
39
Майк Пендерс
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Фулхэм
Точно не сыграют
Йоахим Андерсен
ЦЗ
Том Кэрни
ЦП
Челси
Точно не сыграют
Уэсли Фофана
ЦЗ
Джордан Хендерсон
ЦП
Аарон Ансельмино
ЦЗ
Мойзес Кайседо
ОП
Эмануэль Эмега
ЦФ
Мамаду Сарр
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Челси» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, атакующая мощь и класс гостей должны помочь им прервать неудачную выездную серию в чемпионате. «Фулхэм» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки против такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Челси» с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Челси» состоится 24 августа 2026 года в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттэдж» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Фулхэм» – «Челси»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Челси»
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Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Челси Фулхэм
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