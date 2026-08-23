Матч 1 тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Челси» пройдет 24 августа 2026 года в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттэдж». Хозяева подходят к игре со стабильной атакой – они забивают в пяти последних матчах, но их оборона регулярно пропускает. Гости, напротив, имеют подавляющее преимущество в очных встречах – 39 побед в 62 матчах, но испытывают серьeзные проблемы на выезде в чемпионате, не выиграв в шести последних гостевых матчах АПЛ. Сможет ли «Фулхэм» воспользоваться выездными трудностями «Челси» и увезти очки в дерби, или лондонский гранд прервeт свою неудачную серию и начнeт сезон с победы?

Кто победит в матче

«Фулхэм» постарается использовать домашнюю поддержку и свою стабильную атаку, чтобы навязать борьбу фавориту. Команда забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,40 гола. В очных встречах с «Челси» дачники также регулярно отличаются, и в последней игре на своeм поле они одержали победу над синим со счeтом 2:1. Однако оборона хозяев действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за пять матчей, и они пропускают в пяти из семи последних встреч. В товарищеских матчах «Фулхэм» обыграл «Штутгарт» (1:0), но уступил «Кристал Пэлас» (1:2) и «Фаренсе» (1:2). Домашняя поддержка и умение забивать дают хозяевам шанс на положительный результат, но против такого соперника этого может оказаться недостаточно.

«Челси» подходит к матчу с явным преимуществом в очной статистике и атакующей мощью. Команда забивает в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола. В очных встречах с «Фулхэмом» синие забивают в шести последних матчах, что говорит об уверенности у чужих ворот. Однако оборона гостей нестабильна: в среднем 1,40 пропущенного мяча за пять игр, и они пропускают в восьми из десяти последних матчей. Выездная форма «Челси» в чемпионате оставляет желать лучшего – шесть матчей без побед на выезде в АПЛ, что создаeт психологический барьер. В предсезонных товарищеских матчах «Челси» разгромил «Реал Сосьедад» (3:1) и «Милан» (3:0), но уступил «Ювентусу» (0:1). Несмотря на проблемы на выезде, класс и историческое преимущество делают гостей фаворитами, хотя хозяева способны создать проблемы.

Итоговый вывод: несмотря на выездные проблемы «Челси» в чемпионате, его класс и подавляющее преимущество в очных встречах делают его фаворитом. «Фулхэм» дома опасен и обязательно забьeт, но его оборона уязвима, что позволит гостям взять три очка. Наиболее вероятный исход – победа «Челси» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 62 очных матчах «Челси» одержал 39 побед, «Фулхэм» – 6, ещe 17 встреч завершились вничью. При этом «Челси» забивает в шести последних матчах против «Фулхэма», а в последней встрече на «Крэйвен Коттэдж» (январь 2026) хозяева одержали победу со счeтом 2:1. Текущая форма «Фулхэма» – стабильные голы, у «Челси» – проблемы на выезде в чемпионате, но класс и очная статистика склоняют чашу весов в пользу гостей. Однако способность «Фулхэма» забивать и недавняя домашняя победа над «Челси» добавляют интриги.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Челси» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, атакующая мощь и класс гостей должны помочь им прервать неудачную выездную серию в чемпионате. «Фулхэм» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки против такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Челси» с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Челси» состоится 24 августа 2026 года в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттэдж» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.