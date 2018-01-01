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Челси - результаты матчей
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АПЛ 2026/2027
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Сайт:
http://www.chelseafc.com
Тренер:
Хаби Алонсо
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12.09 | 17:00
Челси
2 : 2
Халл Сити
06.09 | 18:30
Арсенал
2 : 1
Челси
30.08 | 16:00
Челси
4 : 3
Брайтон
24.08 | 22:00
Фулхэм
2 : 3
Челси
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