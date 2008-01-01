Турниры:
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|25 тур
|26 февраля, воскресенье
|16:30
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|24 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|23 тур
|11 февраля, суббота
|15:30
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|22 тур
|3 февраля, пятница
|23:00
|Челси
|0:0
|Фулхэм
|21 тур
|21 января, суббота
|15:30
|Ливерпуль
|0:0
|Челси
|20 тур
|15 января, воскресенье
|17:00
|Челси
|1:0
|Кристал Пэлас
|7 тур
|12 января, четверг
|23:00
|Фулхэм
|2:1
|Челси
|19 тур
|5 января, четверг
|23:00
|Челси
|0:1
|Манчестер Сити
|18 тур
|1 января, воскресенье
|19:30
|Ноттингем Форест
|1:1
|Челси
|17 тур
|27 декабря, вторник
|20:30
|Челси
|2:0
|Борнмут
|16 тур
|12 ноября, суббота
|20:30
|Ньюкасл
|1:0
|Челси
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|15:00
|Челси
|0:1
|Арсенал
|14 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Брайтон
|4:1
|Челси
|13 тур
|22 октября, суббота
|19:30
|Челси
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|12 тур
|19 октября, среда
|21:30
|Брентфорд
|0:0
|Челси
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|16:00
|Астон Вилла
|0:2
|Челси
|10 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Челси
|3:0
|Вулверхэмптон
|9 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Кристал Пэлас
|1:2
|Челси
|6 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Челси
|2:1
|Вест Хэм
|5 тур
|30 августа, вторник
|21:45
|Саутгемптон
|2:1
|Челси
|4 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Челси
|2:1
|Лестер
|3 тур
|21 августа, воскресенье
|16:00
|Лидс
|3:0
|Челси
|2 тур
|14 августа, воскресенье
|18:30
|Челси
|2:2
|Тоттенхэм
|1 тур
|6 августа, суббота
|19:30
|Эвертон
|0:1
|Челси