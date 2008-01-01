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    Челси - результаты

    Город Лондон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт www.chelseafc.com
    Стадион Стэмфорд Бридж
    Тренер Грэм Поттер
    Турниры:
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    25 тур
    		26 февраля, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 2:0 Челси
    24 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Челси 0:1 Саутгемптон
    23 тур
    		11 февраля, суббота 15:30 Вест Хэм 1:1 Челси
    22 тур
    		3 февраля, пятница 23:00 Челси 0:0 Фулхэм
    21 тур
    		21 января, суббота 15:30 Ливерпуль 0:0 Челси
    20 тур
    		15 января, воскресенье 17:00 Челси 1:0 Кристал Пэлас
    7 тур
    		12 января, четверг 23:00 Фулхэм 2:1 Челси
    19 тур
    		5 января, четверг 23:00 Челси 0:1 Манчестер Сити
    18 тур
    		1 января, воскресенье 19:30 Ноттингем Форест 1:1 Челси
    17 тур
    		27 декабря, вторник 20:30 Челси 2:0 Борнмут
    16 тур
    		12 ноября, суббота 20:30 Ньюкасл 1:0 Челси
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 15:00 Челси 0:1 Арсенал
    14 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Брайтон 4:1 Челси
    13 тур
    		22 октября, суббота 19:30 Челси 1:1 Манчестер Юнайтед
    12 тур
    		19 октября, среда 21:30 Брентфорд 0:0 Челси
    11 тур
    		16 октября, воскресенье 16:00 Астон Вилла 0:2 Челси
    10 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Челси 3:0 Вулверхэмптон
    9 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Кристал Пэлас 1:2 Челси
    6 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Челси 2:1 Вест Хэм
    5 тур
    		30 августа, вторник 21:45 Саутгемптон 2:1 Челси
    4 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Челси 2:1 Лестер
    3 тур
    		21 августа, воскресенье 16:00 Лидс 3:0 Челси
    2 тур
    		14 августа, воскресенье 18:30 Челси 2:2 Тоттенхэм
    1 тур
    		6 августа, суббота 19:30 Эвертон 0:1 Челси
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