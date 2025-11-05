У Гончаренко сорвалась стажировка в Лондоне: «Как только узнали, что я русскоговорящий»

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о возможном трудоустройстве за границей.
– Как при нынешней ситуации вы смотрите на работу в других странах?
– Это суперсложно. Недавно я пытался через знакомых попасть на стажировку в Лондон, но как только узнали, что я русскоговорящий, ситуация сразу стала трудной.
Если раньше пробовали и Болгарию, и Сербию, и Венгрию, то сейчас и с этими странами тоже непросто.
– А что относительно юго-восточного вектора?
– Почему бы и нет? Тот же китайский вариант, в целом азиатский, арабский – они вполне могут быть.
- Гончаренко работал в России с 2013 по 2025 год.
- Он возглавлял «Кубань», «Урал», «Уфу», ЦСКА, «Краснодар» и «Пари НН».
Источник: «Прессбол»