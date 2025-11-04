«Иначе не выжить»: Гончаренко рассказал, почему в РПЛ сложно работать

Белорусский тренер Виктор Гончаренко считает, что за 12 лет его работы футбол в чемпионате России несколько раз кардинально менялся.
«Чемпионат России столько раз менялся, столько раз в нем происходила эволюция. Сначала все команды играли по схеме 4-2-3-1, все были растянуты, и демонстрировать класс можно было и «Кубани». Я уже не говорю о том, что Халку с Данни в «Зените» было очень легко себя проявлять.
Потом чемпионат сильно усложнился, когда Бердыев перешел на построение 3-5-2 с очень жесткой агрессивной обороной и хорошими стандартными положениями. Затем пришел Личка, раскрыл футбол, все начали прессинговать, пробовать атаковать.
Моментами футбол сейчас тоже такой. И под все эти изменения нужно было адаптироваться, потому что иначе в чемпионате России не выжить», – заявил Гончаренко.
- Гончаренко работал в России с 2013 по 2025 год.
- Он возглавлял «Кубань», «Урал», «Уфу», ЦСКА, «Краснодар» и «Пари НН».