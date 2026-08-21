Гончаренко – об игроке «Краснодара»: «Был похож не на колобка, а на бизона»

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко охарактеризовал полузащитника Никиту Кривцова.

– Сперцян ушeл – засверкал Кривцов. Удивлены?

– Нет. Когда его критиковали за лишний вес, Никита был похож не на колобка, а на бизона. Феноменально одарeнный физически футболист.

Он как танк – 90 минут может в одном ритме работать. Первое время я его прессовал за лишние килограммы, но сейчас могу только порадоваться за него.

В чeм прелесть Кривцова – очень хорошая подвижность, несмотря на его фигуру. Прямо сейчас он один из лучших, если не лучший футболист РПЛ по принятию решений в любой ситуации: когда нужно отдать длинную передачу, когда короткую, а когда – пробить самостоятельно.

По скорости реакции на эпизод Кривцов, наверное, уже лучший в чемпионате России. Очень быстро принимает решение и исполняет.

В матче с «Рубином» он забил три гола. Пускай засчитали только один, но решения Никита принимал феноменально быстро.

Кажется, что он думает наперeд намного быстрее вратарей и защитников, поэтому и забивает такие великолепные голы.