Гончаренко – об игроке «Краснодара»: «Был похож не на колобка, а на бизона»

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко охарактеризовал полузащитника Никиту Кривцова.
– Сперцян ушeл – засверкал Кривцов. Удивлены?
– Нет. Когда его критиковали за лишний вес, Никита был похож не на колобка, а на бизона. Феноменально одарeнный физически футболист.
Он как танк – 90 минут может в одном ритме работать. Первое время я его прессовал за лишние килограммы, но сейчас могу только порадоваться за него.
В чeм прелесть Кривцова – очень хорошая подвижность, несмотря на его фигуру. Прямо сейчас он один из лучших, если не лучший футболист РПЛ по принятию решений в любой ситуации: когда нужно отдать длинную передачу, когда короткую, а когда – пробить самостоятельно.
По скорости реакции на эпизод Кривцов, наверное, уже лучший в чемпионате России. Очень быстро принимает решение и исполняет.
В матче с «Рубином» он забил три гола. Пускай засчитали только один, но решения Никита принимал феноменально быстро.
Кажется, что он думает наперeд намного быстрее вратарей и защитников, поэтому и забивает такие великолепные голы.
- 24-летний Кривцов в «Краснодаре» с 2021 года.
- В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.