Виктор Гончаренко - статистика
Тренер
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Гончаренко
|Команда
|Урал
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|10 сентября 1977
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Гончаренко
|Команда
|Урал
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|10 сентября 1977
|Дата
|Матч
|Турнир
|14.03.2023
|Спартак
|1 : 1
|Урал
|Россия. Кубок, 1/2 финала
|18.03.2023
|Урал
|0 : 1
|Динамо
|Россия. Премьер-лига, 20 тур
|01.04.2023
|Зенит
|2 : 0
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|04.04.2023
|Урал
|2 : 1
|Спартак
|Россия. Кубок, 1/2 финала
|08.04.2023
|Ахмат
|2 : 0
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 22 тур