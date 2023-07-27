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Виктор Гончаренко
Материалы
Виктор Гончаренко - материалы
Беларусь
Беларусь
10 сентября 1977 (49)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Почему ЦСКА не справился в первом туре с «Уралом». Наш блогер разобрал первое поражение Федотова в сезоне
Гончаренко подготовился к матчу против бывшей команды.
27.07.2023 20:51
У «Урала» 15 матчей подряд без поражений. Как Гончаренко взбодрил команду?
Он говорит, что у команды есть характер.
11.03.2023 16:50
Кажется, «Краснодар» уволил Гончаренко, потому что он несколько дней игнорировал звонки руководства. В России он почти никогда не уходил без скандала
Разбираемся в странной ситуации.
05.01.2022 18:35
10
Почему Гончаренко – идеальный тренер для «Краснодара»
Уже имеет опыт работы с молодыми игроками.
06.04.2021 17:50
16
Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
Нервы, «горячее говно», ссора с Акинфеевым.
22.03.2021 23:27
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
АЭС, ночь на трассе, армия, 22 запроса об интервью за день.
12.03.2021 19:37
Давайте честно: состав у ЦСКА слаб. Потому провал в ЛЕ – закономерен
А год назад те же били «Реал», и это не было случайностью.
25.10.2019 14:05
20
Куча ударов, шесть реальных моментов – 0 голов и еще одно поражение. ЦСКА, как так?
Кажется, ЦСКА пролетает мимо ЛЕ.
24.10.2019 22:01
16
ЦСКА – мощь. Лидирует в РПЛ с травмами, сложным графиком и самым молодым составом
Гончаренко творит чудеса.
29.09.2019 17:14
25
Возможно, ЦСКА рассыпался из-за нехватки игроков – там полсостава на травмах
А впереди Гончаренко ждет «Краснодар».
20.09.2019 00:09
Мы разобрали каждый гол Чалова и знаем его стиль
Универсал, дриблер, исполнитель пенальти.
27.05.2019 14:14
1
ЦСКА запорол матч с «Викторией» и попрощался с Лигой чемпионов
Для попадания в ЛЕ нужно снова побеждать «Реал».
27.11.2018 23:01
82
Болельщики ЦСКА ругают Гончаренко. Кажется, это впервые
В поражении от «Краснодара» обвиняют тренера.
28.10.2018 21:35
46
У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо
Классный камбэк в Чехии.
20.09.2018 00:09
25
Какой же необычный состав у ЦСКА. Кто они все?
Боль Гончаренко.
31.07.2018 17:30
22
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