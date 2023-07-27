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Индивидуальные ошибки и травмы помешали ЦСКА в матче с «Уралом». Наш блогер объяснит первое поражение Федотова в сезоне

Этот пост написал пользователь «Бомбардира» в своем блоге. Вы тоже можете зарегистрировать свой блог и писать на любые темы.

1-й тур РПЛ для ЦСКА начинался в Екатеринбурге. В матче за Суперкубок Игорь Дивеев получил травму, поэтому вместо него вышел Набабкин. Это была единственная замена у гостей. «Урал» в предсезонных матчах уже наигрывал схему 5-2-3, поэтому выбор Гончаренко зеркальной схемы – не только план под конкретного соперника.

«Урал» сделал ставку на длинные передачи: Мишкич опускался к защитникам для участия в розыгрыше, Каштанов был главным адресатом, Аюпов и Егорычев действовали на подборе, а Юшин забегал за спину защитникам на случай скидки на ход от нападающего. По итогам тура «Урал» стал командой, которая чаще всех использовала передачи на 40+ метров. Гончаренко показал самый вертикальный футбол – самая высокая скорость перемещения мяча, а владения были короче только у «Факела» Евсеева (как удивительно).

Показательно, что у хозяев лучшим по продвижению мяча стал Помазун. Раньше Илья не отличался хорошей игрой ногами, но в этой игре сделал 11 передач с продвижением (больше всех в матче).

Стоит отметить, Гончаренко хорошо поработал над стандартами, что было важно при такой тактике. Все уже привыкли к тому, что во время подготовки к ауту у чужих ворот один из центральных защитников идeт в штрафную – такое происходит почти в любой команде. Но у «Урала» даже во время свободных ударов Сильвие Бегич шeл вперeд в пару к Каштанову.

Хорват был полезен и в обороне и в атаке, а по итогам матча стал лучшим по выигранным единоборствам.

Главным оппонентом Каштанова всегда оказывался Роша, который является лучшим в ЦСКА по игре на втором этаже. Поэтому травма бразильца сильно повлияла на игру. Даже в этом матче за 30 минут Виллиан успел стать лучшим у гостей по выигранным единоборствам. После замены играть центрального защитника в тройке пришлось Мойзесу, который пока находится явно не в лучшей форме и смог выиграть только 50% единоборств.

Игра «Урала» в обороне

При позиционной обороне у хозяев крайние центральные защитники высоко поднимались за своими оппонентами. Весной Гончаренко часто переходил на схему в 3 центральных защитника, поэтому игроки чeтко понимали свои задачи. При выдeргивании одного из защитников, остальные быстро образовывали линию из четырeх игроков и справлялись с забросами ЦСКА.Во втором тайме команды быстро обменялись голами и в обоих случаях помогли снова стандарты: «Урал» заработал пенальти после розыгрыша аута, а ЦСКА забил с повторной подачи в штрафную после розыгрыша углового. После этого хозяева стали обороняться чуть глубже на своей половине поля, а Федотову нужно было наращивать давление, поэтому через некоторое время ЦСКА перешeл на игру в 4 защитника при атаке. Зайнутдинов выдвигался выше по флангу, Рядно становился левым защитником, а Чалов чаще уходил в центр к Гайчу.

Более атакующая расстановка помогала армейцам быстрее доставлять мяч в чужую треть, длинные передачи стали чуть более эффективны, но реальных моментов у ворот Помазуна не возникало. «Уралу» удавалось отодвигать игру от своих ворот благодаря тому, что Гончаренко своевременно освежил атакующую линию: Дмитриев и Шеттине неплохо цеплялись за длинные передачи, бразилец выиграл 5 единоборств из 6. На последних минутах оба тренера снова сделали замены и немного перестроились. ЦСКА вернулся к схеме 5-2-3. Зделар стал одним из центральных защитников, Кучаев ушeл в центр. Гончаренко выпустил Ишкова на правый фланг, а Егорычев занял место Аюпова в паре с Мишкичем.

По итогам матча можно сказать, что Гончаренко провeл качественную работу над стандартами и «Урал» неплохо реализовывал план на игру. Но для ЦСКА матч получился крайне неудачным: после травмы Дивеева вылетает ещe один центральный защитник, ещe и проблемы у Набабкина. Ошибка Акинфеева и игра рукой Мухина – в стартовом матче армейцам во многом не повезло.Команда Федотова всe ещe остаeтся одним из главных конкурентов «Зенита», но короткая скамейка может стать причиной больших проблем в таком плотном графике. ЦСКА определeнно нужно усилить состав до закрытия трансферного окна.

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Вся статистика предоставлена каналом «Футбол в цифрах».

Урал ЦСКА
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