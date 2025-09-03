Гончаренко прокомментировал удаление Кордобы в матче ЦСКА – «Краснодар»

Экс-тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался о прямой красной карточке Джона Кордобы.

Нападающего удалили на 56-й минуте центрального матча 7-го тура РПЛ.

Он махнул ногой и, возможно, зацепил Мойзеса.

Кордоба пригрозил, что покинет чемпионат России из-за несправедливого судейства.

«Краснодар» без него удержал ничью с ЦСКА – 1:1.

«На мой взгляд, не стоило удалять. Вот скажу так, тем более… Мне кажется, игра и для ЦСКА, когда «Краснодар» уже начал глубоко обороняться, у них тоже пропали моменты.

ЦСКА хорош на встречных атаках, и вот этого ЦСКА тоже лишился. Не стоило вот лишать градуса игры, нахождения того же Кордобы, ну, по мне, можно было позволить ему это», – сказал Гончаренко.