Кордоба готов уйти из РПЛ после удаления в матче с ЦСКА

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что удаление с поля в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) может повлиять на его будущее в клубе.

– С судьей я не разговаривал. Он даже не пошел смотреть ВАР. Если есть спорный момент, подозрение на красную карточку… Зачем нужен этот ВАР вообще?

– Этот момент может повлиять на ваше будущее? Вы можете покинуть «Краснодар»?

– После таких инцидентов мне хочется это сделать. За эти четыре года произошло все, что только могло быть. Я люблю Краснодар, клуб, но так продолжаться не должно.

– Что произошло у вас с Акинфеевым?

– Не хочу об этом говорить.

– Что говорил вам судья, когда вы не хотели уходить?

– Как только он увидел, что это был я, он сразу достал карточку. После таких инцидентов есть огромное желание покинуть этот чемпионат. Сегодняшнее решение судьи может повлиять на мое будущее.