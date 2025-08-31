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Кордоба готов уйти из РПЛ после удаления в матче с ЦСКА

31 августа 2025, 20:53
32

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что удаление с поля в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) может повлиять на его будущее в клубе.

– С судьей я не разговаривал. Он даже не пошел смотреть ВАР. Если есть спорный момент, подозрение на красную карточку… Зачем нужен этот ВАР вообще?

– Этот момент может повлиять на ваше будущее? Вы можете покинуть «Краснодар»?

– После таких инцидентов мне хочется это сделать. За эти четыре года произошло все, что только могло быть. Я люблю Краснодар, клуб, но так продолжаться не должно.

– Что произошло у вас с Акинфеевым?

– Не хочу об этом говорить.

– Что говорил вам судья, когда вы не хотели уходить?

– Как только он увидел, что это был я, он сразу достал карточку. После таких инцидентов есть огромное желание покинуть этот чемпионат. Сегодняшнее решение судьи может повлиять на мое будущее.

  • Главным судьей встречи был Рафаэль Шафеев.
  • Кордоба был удален с поля на 56-й минуте после стыка с защитником красно-синих Мойзесом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Кордоба Джон
Комментарии (32)
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somn
1756663045
Кордоба сильный игрок, но фраер. Чуть что не нравится, заводится с пол-оборота. В данном матче он пострадал.
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Чилим.
1756663098
Согласен, отбили всякое желание у парня. Да ещё когда при нём гр-н Акинфеев гнёт трёхэтажные маты на весь стадион, а судья только улыбается- его понять можно.
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mutabor0992
1756663251
Скатертью дорога!Игорек (Акинфеев) во время матча ему точный адрес указал.
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andrei-sarap-yandex
1756663302
КОРДОБА самый агресивный игрок РПЛ....если в прошлом году подарили чемпионство с помощью судей....ЛЕВНИКОВа....и т.д....может игроки будут уйти от КОРДОБЫ и дать ему возможность без борьбы и вратаря забить голы ??ВЕНДЕЛ показал с улыбкой палец и был удалён...а тут КОРДОБА С АГРЕСИЕЙ И НЕНАВИСТЬЮ К игроку надо поощбрять его ?????
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sochi-2013
1756663506
Ваня, не порти мнение о тебе! Какая-то детская реакция.
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RUSARM
1756664470
Сними корону и уходи,кому ты нужен!!! Меньше болтай,а делай,сказал уйду - уходи!!
Ответить
crf57
1756665154
Уходи!!! И костолома Черникова с собой захвати,заодно истеричку тренера Мусаева.
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anatolich72
1756666278
А в разборе кордоба вообще не трогал мозеса, а армеец от комментария отказался, всё свалил на судью. Здоровый лось, но не мужик.
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ALEX ML
1756667507
ВАР убедился, что ты специально хотел черного коня легнуть своей заготовкой и случайно не попал
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Sergey--google
1756705043
Да пусть валит на все стороны. Мало того, что ни за что дали лучшего игрока сезона еще агрессию тут решил проявить в стиле Даку и прочих нелюдей. На 5 матчей минимум за это карате, а лучше на пол сезона. Хорошо не попал - было бы пожизненно. Желаю всем защитникам этого недочеловека в поворотне получить исподтишка с ноги в пустую башку. С чердаком все ясно, а остальные то куда? Наказание должно быть в таких случаях превентивным и не важно, попал или не попал. Сам факт агрессии в неигровой ситуации после свистка - уже прямая кк
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