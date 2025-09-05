Романцев назвал главных претендентов на победу в РПЛ

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев определил команды, претендующие на чемпионство в сезоне РПЛ-2025/26.
«Во встрече ЦСКА и «Краснодара» (1:1) оба клуба показали футбол, позволяющий считать их главными претендентами в борьбе за золото.
Тем более, у них есть, кем решать эту задачу. У действующего чемпиона это Кордоба, Сперцян, Черников, Акгацев, Перрен, у армейцев – вышедшие на первые роли молодые Кисляк с Глебовым, Обляков, Мойзес и, конечно, Акинфеев.
Были опасения, что команда столкнется с трудностями из-за прихода нового тренера. Но благодаря Челестини, который сразу наладил контакт с игроками, они уже позади. Что и подтвердили семь туров, без поражений пройденные командой – на одном дыхании!
Кто может составить конкуренцию этим клубам? Прежде всего «Зенит». О чем сразу же заявил его новый председатель правления Константин Зырянов.
И хотя питерцы начали сезон не так ярко, как ожидали болельщики, им вполне по силам решить эту задачу. Семак располагает одним из самых мощных составов в лиге, там очень качественные исполнители.
Не думаю, что на золоте уже поставили крест «Спартак» и «Динамо». Да, они пока отстают даже от «Балтики» и «Локомотива», у которых цели поскромнее, но все будет зависеть от того, как быстро Станкович и Карпин поставят игру.
Думаю, чемпионская гонка получится такой же горячей, как в прошлом сезоне, когда все решилось в последнем туре», – сказал Романцев.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 16 очками в 7 турах.
- Далее идут ЦСКА (15), «Балтика» (15) и «Локомотив» (15).
- Замыкают топ-6 лиги «Зенит» (12) и «Спартак» (11).