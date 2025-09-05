Введите ваш ник на сайте
Романцев назвал главных претендентов на победу в РПЛ

5 сентября, 21:50
5

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев определил команды, претендующие на чемпионство в сезоне РПЛ-2025/26.

«Во встрече ЦСКА и «Краснодара» (1:1) оба клуба показали футбол, позволяющий считать их главными претендентами в борьбе за золото.

Тем более, у них есть, кем решать эту задачу. У действующего чемпиона это Кордоба, Сперцян, Черников, Акгацев, Перрен, у армейцев – вышедшие на первые роли молодые Кисляк с Глебовым, Обляков, Мойзес и, конечно, Акинфеев.

Были опасения, что команда столкнется с трудностями из-за прихода нового тренера. Но благодаря Челестини, который сразу наладил контакт с игроками, они уже позади. Что и подтвердили семь туров, без поражений пройденные командой – на одном дыхании!

Кто может составить конкуренцию этим клубам? Прежде всего «Зенит». О чем сразу же заявил его новый председатель правления Константин Зырянов.

И хотя питерцы начали сезон не так ярко, как ожидали болельщики, им вполне по силам решить эту задачу. Семак располагает одним из самых мощных составов в лиге, там очень качественные исполнители.

Не думаю, что на золоте уже поставили крест «Спартак» и «Динамо». Да, они пока отстают даже от «Балтики» и «Локомотива», у которых цели поскромнее, но все будет зависеть от того, как быстро Станкович и Карпин поставят игру.

Думаю, чемпионская гонка получится такой же горячей, как в прошлом сезоне, когда все решилось в последнем туре», – сказал Романцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Зенит Романцев Олег
Foxitkuban
1757099422
Есть подозрение, что Станкович и Карпин не поставят игру. Предпосылок к этому пока не видно.
WILDLING_HRUNDEL
1757100337
Спартак без пенальти от судей совсем ноль!
Прокс
1757134490
Лучше бы ты своих включил в претенденты в Пердив,а то смешно даже бороться будут за чемпионства,ну бабла дали старику понятно,финансы поют Романцев!!!
