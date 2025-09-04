Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов: «Для нашего футбола происходит опасное явление»

4 сентября, 12:07
7

Александр Бубнов поделился наблюдениями от матча ЦСКА – «Краснодар».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 7-м туре РПЛ. Игру судил главный арбитр Рафаэль Шафеев, удаливший Джона Кордобу в начале второго тайма.

«Происходит очень опасное явление для всего нашего футбола, потому что в этой игре не какая-то одна команда была прибита, как обычно раньше говорили, а здесь был убит целый матч. То есть здесь были убиты две команды и «убиты» все зрители, которые пришли на стадион, и те, которые смотрели по телевидению.

Там не только удаление, там столько ошибок было, что это вообще кошмар. Как такая бригада и как такой ВАР вообще могут работать на таком уровне? Я не говорю, что они неквалифицированны, но это не их уровень», – сказал Бубнов.

Еще по теме:
Бубнов ответил, как быть с красной карточкой Кордобы 5
Глава «Балтики» определил победителя в конфликте Бубнова и Талалаева 2
Новая речь Бубнова насчет Талалаева 1
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Бубнов Александр
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RUSARM
1756977311
Тут бубен прав!!
Ответить
VVM1964
1756978351
И это не единичный случай !!!(((...
Ответить
FWSPM
1756979603
Судьи были заряжены на ничью тут все очевидно
Ответить
Интерес
1756984931
" Я не говорю, что они неквалифицированны, но это не их уровень» Это как??? Они же все судьи высших квалификаций,допущенные Мажичем до обслуживания матчей РПЛ! Или что-то ещё,на что намекает привычно Бубнов???
Ответить
boris63
1756985826
Бубнов прав, судейство у нас кирдык.
Ответить
Главные новости
ФотоБеллингем восстанавливается от травмы на яхте с шикарной девушкой
13:46
2
Карпина призвали уйти в отпуск
13:37
4
Талалаев на сборах «Балтики» доводил игроков до обмороков
12:45
Сильянов ответил на критику Слуцкого, назвавшего игрока «средним»
12:39
1
Губерниев прокомментировал 0:0 России с Иорданией
12:29
1
Футболистов «Крыльев Советов» вызвали на допрос
12:17
3
Слуцкий оскорбил российского игрока, назвавшего дочь Наоми
11:25
9
Гаттузо бил игроков Италии во время матча с Эстонией
11:15
4
Реакция фанатов «Спартака» на трансфер Ву
10:57
5
Фото37-летний экс-игрок «Анжи», «Челси», «Арсенала» Виллиан нашел новый клуб
10:37
Все новости
Все новости
Бояринцев назвал главную проблему «Спартака»
13:44
Слуцкий ответил, кем работал бы, если бы не футбол
13:28
ФотоВ «Зените» определили лучшего игрока июля-августа
13:04
2
Футболистов «Крыльев Советов» вызвали на допрос
12:17
3
Бубнов ответил, как быть с красной карточкой Кордобы
12:01
5
Спартаковец Литвинов высказался о возможном отъезде в Европу
11:40
6
Слуцкий оскорбил российского игрока, назвавшего дочь Наоми
11:25
9
Радимов описал нового главу «Зенита» двумя прилагательными
11:06
2
Реакция фанатов «Спартака» на трансфер Ву
10:57
5
Ву стал 3-м игроком в «Спартаке» с опытом ЧМ
09:49
1
Клаудиньо опубликовал письмо-оправдание после негативных слов о России
09:10
6
Лидер Иордании определил лучшую команду России: «Может, однажды окажусь в ней»
08:42
1
Все 3-и номера «Спартака» до Ву
08:18
2
Тедеско может сорвать трансфер «Спартака»
01:00
6
Смородская встала на защиту Карпина: «Он отличный тренер»
00:24
4
Романцев – о Мостовом-тренере: «Это будет бомба!»
Вчера, 23:47
8
Радимов: «Я лучше посмотрю на иностранцев, чем на русских, которые не хотят тренироваться»
Вчера, 23:11
10
Ветерану ЦСКА стало плохо во время матча с «Краснодаром» – он умер через четыре дня
Вчера, 22:48
4
Кавазашвили: «Нет в России классных вратарей, кроме одного»
Вчера, 22:22
6
Генич – о Карпине: «Ситуация хреновая»
Вчера, 22:10
7
Романцев назвал главных претендентов на победу в РПЛ
Вчера, 21:50
5
Ловчев прокомментировал переход Пальцева в «Краснодар» вместо «Спартака»
Вчера, 21:09
7
Реакция Кафанова на новость, что он хочет работать в «Зените»
Вчера, 20:46
2
Воробьев – о трансферной стоимости Батракова: «Три мешка картошки»
Вчера, 20:34
6
«Сочи» расторг контракт с рекордсменом клуба
Вчера, 20:20
2
«Спартак» может подписать левого защитника, но при одном условии
Вчера, 20:00
6
Губерниев завидует Карпину: «Потому что у него две зарплаты»
Вчера, 19:50
7
Кисляк оценил готовность сборной России к ЧМ-2026
Вчера, 19:40
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 