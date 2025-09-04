Бубнов: «Для нашего футбола происходит опасное явление»

Александр Бубнов поделился наблюдениями от матча ЦСКА – «Краснодар».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 7-м туре РПЛ. Игру судил главный арбитр Рафаэль Шафеев, удаливший Джона Кордобу в начале второго тайма.

«Происходит очень опасное явление для всего нашего футбола, потому что в этой игре не какая-то одна команда была прибита, как обычно раньше говорили, а здесь был убит целый матч. То есть здесь были убиты две команды и «убиты» все зрители, которые пришли на стадион, и те, которые смотрели по телевидению.

Там не только удаление, там столько ошибок было, что это вообще кошмар. Как такая бригада и как такой ВАР вообще могут работать на таком уровне? Я не говорю, что они неквалифицированны, но это не их уровень», – сказал Бубнов.