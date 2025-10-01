Гончаренко прокомментировал информацию о возвращении в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался о возможном назначении в «Акрон».

– Все эти слухи по поводу «Акрона» – это только слухи?

– Только слухи. И всe-таки, вот с восьми матчей последних семь «Акрон» проиграл, но у меня, по крайней мере, не поворачивается язык как-то их критиковать, Тедеева критиковать. Потому что по игре не могу сказать, что они как-то очень плохо смотрятся.