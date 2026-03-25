Кипр – Беларусь: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 2.25

25 марта 2026 8:09
Кипр - Беларусь
26 мар. 2026, четверг 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа Кипра
Сделать ставку

26 марта состоится товарищеский матч между сборными Кипра и Беларуси. Обе команды используют эту встречу для подготовки к официальным турнирам. Хозяева стабильно забивают, но много пропускают. Гости находятся в затяжном кризисе и не могут выиграть на протяжении длительного времени.

Кипр

Сборная Кипра демонстрирует стабильную результативность в последних матчах. Команда забивает в 4 последних товарищеских матчах и в 3 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах киприоты забили 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустили 10 (в среднем 2.00). При этом команда пропускает в 6 последних товарищеских матчах и в 8 из 10 последних игр.

Беларусь

Белорусская сборная переживает тяжелый период. Команда не может выиграть в 7 последних матчах. Беларусь забивает в 4 последних товарищеских матчах, но в последних пяти матчах забила всего 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустила 12 (в среднем 2.40). Команда пропускает в 7 из 9 последних матчей.

Факты о командах:

Кипр

  • Забивает в 4 последних товарищеских матчах
  • Пропускает в 6 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 2.00 забито, 2.00 пропущено

Беларусь

  • Не может выиграть в 7 последних матчах
  • Забивает в 4 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 0.60 забито, 2.40 пропущено

История личных встреч

В личных встречах у команд по одной победе. В 2008 году Кипр обыграл Беларусь (2:1), в 2004 году Беларусь победила Кипр (2:0).

Прогноз на матч Кипр – Беларусь

Кипр подходит к матчу в более приличной атакующей форме – 10 голов за последние 5 матчей (2.00 в среднем). Однако оборона хозяев не надежна – пропускают в 6 товарищеских матчах подряд. Кипр будет играть на победу и постарается использовать проблемы гостей.

Беларусь находится в глубоком кризисе: 7 матчей без побед, слабая атака (0.60 гола за игру) и ужасная оборона (2.40 пропущенных). Гости пропускают в 7 из 9 последних матчей и вряд ли смогут сдержать атакующую линию Кипра.

Учитывая, что Кипр стабильно забивает и много пропускает, а Беларусь находится в кризисе, наиболее логичной выглядит ставка на победу хозяев. При этом обе команды регулярно пропускают, что делает ставку на обоюдные голы вполне оправданной.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Кипра – коэффициент 2.25
  • Обе забьют – да

Автор: Воронцов Егор
Беларусь Кипр
