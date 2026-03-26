Составы команд
Кипр
Кипр
12
Андреас Параскевас
ВР
12
Panagiotis Kyriakou
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
17
Evagoras Antoniou
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
6
Яннис Сациас
ЦП
17
Evangelos Andreou
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
0
Ангелос Неофиту
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
18
N. Koutsakos
ЦФ
4-4-2
22
Малл
26
3
Панайоту
14
15
9
Питтас
13
Кости
0
Панайотис
20
Кастанос
24
10
Лоизу
3-1-1-2-2
16
Лапоухов
17
Калинин
20
Волков
2
Печенин
4
Лисакович
14
Яблонский
9
Эбонг
10
Громыко
11
Барковский
21
Шуманский
14
2
Пилеас
2
Пилеас
14
20
Кастанос
23
Кириаку
23
Кириаку
20
Кастанос
26
6
Сациас
6
Сациас
26
0
Панайотис
5
Харалампус
5
Харалампус
0
Панайотис
0
Неофиту
0
Неофиту
24
11
Какулис
11
Какулис
24
10
Лоизу
18
18
10
Лоизу
17
Калинин
6
Бегунов
6
Бегунов
17
Калинин
2
Печенин
19
Шевченко
19
Шевченко
2
Печенин
14
Яблонский
8
Селява
8
Селява
14
Яблонский
10
Громыко
17
Галята
17
Галята
10
Громыко
21
Шуманский
19
Ковалев
19
Ковалев
21
Шуманский
Лисакович
22
Концевой
22
Концевой
Лисакович
11
Барковский
18
Морозов
18
Морозов
11
Барковский
9
Эбонг
13
Варданян
13
Варданян
9
Эбонг
Остались в запасе
Кипр
Беларусь
12
Андреас Параскевас
ВР
12
Panagiotis Kyriakou
ВР
8
Янис Кусулос
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
17
Evagoras Antoniou
ЦЗ
17
Evangelos Andreou
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
12
Павел Павлюченко
ВР
1
Михаил Козакевич
ВР
5
Егор Пархоменко
ЦЗ
3
Павел Забелин
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
12
Андреас Параскевас
ВР
12
Panagiotis Kyriakou
ВР
8
Янис Кусулос
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
17
Evagoras Antoniou
ЦЗ
17
Evangelos Andreou
ЦП
Остались в запасе
12
Павел Павлюченко
ВР
1
Михаил Козакевич
ВР
5
Егор Пархоменко
ЦЗ
3
Павел Забелин
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Кипр - Беларусь
1
4
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
6
16
Офсайды
0
1
Сейвы
2
2
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
1
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Кипр против Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кипр – Беларусь
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»