Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
|1 тур
|25 марта, суббота
|20:00
|Белоруссия
|Швейцария
|2 тур
|28 марта, вторник
|21:45
|Румыния
|Белоруссия
|3 тур
|16 июня, пятница
|21:45
|Белоруссия
|Израиль
|4 тур
|19 июня, понедельник
|21:45
|Белоруссия
|Косово
|5 тур
|9 сентября, суббота
|19:00
|Андорра
|Белоруссия
|6 тур
|12 сентября, вторник
|21:45
|Израиль
|Белоруссия
|7 тур
|12 октября, четверг
|21:45
|Белоруссия
|Румыния
|8 тур
|15 октября, воскресенье
|19:00
|Швейцария
|Белоруссия
|9 тур
|18 ноября, суббота
|20:00
|Белоруссия
|Андорра
|10 тур
|21 ноября, вторник
|22:45
|Косово
|Белоруссия