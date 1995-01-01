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    Расписание матчей сборной Белоруссии по футболу

    Сайт http://www.bff.by
    Тренер Георгий Кондратьев
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
    1 тур
    		25 марта, суббота 20:00 Белоруссия Швейцария
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
    2 тур
    		28 марта, вторник 21:45 Румыния Белоруссия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
    3 тур
    		16 июня, пятница 21:45 Белоруссия Израиль
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
    4 тур
    		19 июня, понедельник 21:45 Белоруссия Косово
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
    5 тур
    		9 сентября, суббота 19:00 Андорра Белоруссия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
    6 тур
    		12 сентября, вторник 21:45 Израиль Белоруссия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
    7 тур
    		12 октября, четверг 21:45 Белоруссия Румыния
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
    8 тур
    		15 октября, воскресенье 19:00 Швейцария Белоруссия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
    9 тур
    		18 ноября, суббота 20:00 Белоруссия Андорра
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа I
    10 тур
    		21 ноября, вторник 22:45 Косово Белоруссия
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