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Состав
Сборная Беларуси – состав команды
Лига наций
Сайт:
http://www.bff.by
Тренер:
Виктор Гончаренко
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
12
Павлюченко П.
МЛ Витебск
Вра
28
€ 0.7 млн
24
Малькевич В.
Урал
Защ
26
€ 0.35 млн
5
Пархоменко Е.
Торпедо
Защ
23
€ 0.7 млн
20
Волков З.
МЛ Витебск
Защ
29
€ 0.9 млн
19
Шевченко Г.
Торпедо
Защ
27
€ 0.7 млн
3
Козлов М.
Неман
Пол
36
€ 0.05 млн
14
Яблонский Е.
Астерас
Пол
31
€ 0.45 млн
15
Мялковский Р.
Локомотив
Пол
20
€ 0.35 млн
10
Громыко В.
МЛ Витебск
Пол
29
-
9
Эбонг М.
ЦСКА София
Пол
27
€ 1 млн
21
Шуманский А.
ЦСКА
Нап
21
€ 0.7 млн
1
Козакевич М.
Динамо Мн
Вра
24
€ 0.45 млн
16
Лапоухов Ф.
ЦСКА София
Вра
23
€ 2 млн
2
Печенин К.
Крылья Советов
Защ
29
€ 1.2 млн
17
Калинин В.
Динамо Мн
Защ
24
€ 0.3 млн
4
Лисакович Р.
Неман
Пол
24
€ 0.7 млн
78
Соколовский А.
Динамо Мн
Пол
20
€ 0.125 млн
6
Гоманов К.
МЛ Витебск
Защ
21
€ 0.45 млн
10
Киреев М.
Мехелен
Пол
22
€ 0.7 млн
19
Ковалев Ю.
БАТЭ
Пол
33
€ 0.35 млн
22
Концевой А.
МЛ Витебск
Нап
27
€ 0.6 млн
13
Варданян К.
Динамо Мн
Нап
23
€ 0.4 млн
18
Морозов В.
Волгарь
Нап
25
€ 0.4 млн
Всего игроков: 23, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 4
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