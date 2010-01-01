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    Состав сборной Белоруссии по футболу

    Сайт http://www.bff.by
    Тренер Георгий Кондратьев
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    12 Павлюченко Павел Рух Рух Белоруссия Вра 25 4 0 0 0 0
    1 Хаткевич Егор Атырау Атырау Белоруссия Вра 34 1 0 0 0 0
    16 Плотников Максим Шахтер Шахтер Белоруссия Вра 25 1 0 0 0 0
    2 Печенин Кирилл Оренбург Оренбург Белоруссия Защ 25 5 0 1 2 0
    6 Хадаркевич Руслан Шахтер Шахтер Белоруссия Защ 29 5 0 0 2 0
    5 Шевченко Глеб Шахтер Шахтер Белоруссия Защ 24 4 0 0 0 0
    15 Юденков Руслан Мактаарал Мактаарал Белоруссия Защ 35 4 0 0 1 0
    Политевич Сергей Динамо Динамо Белоруссия Защ 32 3 0 0 0 0
    5 Поляков Денис Хапоэль Хапоэль Белоруссия Защ 31 2 0 0 0 0
    16 Бегунов Роман Динамо Динамо Белоруссия Защ 29 2 0 0 1 0
    Волков Захар БАТЭ БАТЭ Белоруссия Защ 25 2 0 0 1 0
    25 Нечаев Данила БАТЭ БАТЭ Белоруссия Защ 23 2 0 0 0 0
    4 Швецов Максим Динамо Динамо Белоруссия Защ 24 1 0 0 0 0
    5 Яблонский Евгений БАТЭ БАТЭ Белоруссия Пол 27 6 0 0 0 0
    7 Бахар Иван Минск Минск Белоруссия Пол 24 5 1 0 2 0
    9 Эбонг Макс Астана Астана Белоруссия Пол 23 5 0 0 1 0
    Малькевич Владислав БАТЭ БАТЭ Белоруссия Пол 23 5 1 1 1 0
    7 Быков Артем Динамо Динамо Белоруссия Пол 30 4 0 0 0 0
    10 Громыко Валерий БАТЭ БАТЭ Белоруссия Пол 26 4 0 1 0 0
    18 Бочеров Валерий БАТЭ БАТЭ Белоруссия Пол 22 4 0 0 1 0
    9 Савицкий Павел Неман Неман Белоруссия Пол 28 2 1 0 0 0
    Бессмертный Дмитрий Минск Минск Белоруссия Пол 26 2 0 0 0 0
    Соловей Андрей Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ Белоруссия Пол 28 2 0 0 0 0
    Лисакович Дмитрий Ислочь Ислочь Белоруссия Пол 23 1 0 0 0 0
    21 Климович Владислав Нет клуба Белоруссия Нап 26 5 0 0 1 0
    10 Богомольский Егор Минск Минск Белоруссия Нап 22 4 0 0 0 0
    18 Седько Павел Динамо Динамо Белоруссия Нап 24 1 0 0 0 0
    19 Подстрелов Дмитрий Каспий Каспий Белоруссия Нап 24 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 11, нападающих: 4
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