Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|12
|Павлюченко Павел
|Рух
|Вра
|25
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|Хаткевич Егор
|Атырау
|Вра
|34
|1
|0
|0
|0
|0
|16
|Плотников Максим
|Шахтер
|Вра
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|Печенин Кирилл
|Оренбург
|Защ
|25
|5
|0
|1
|2
|0
|6
|Хадаркевич Руслан
|Шахтер
|Защ
|29
|5
|0
|0
|2
|0
|5
|Шевченко Глеб
|Шахтер
|Защ
|24
|4
|0
|0
|0
|0
|15
|Юденков Руслан
|Мактаарал
|Защ
|35
|4
|0
|0
|1
|0
|Политевич Сергей
|Динамо
|Защ
|32
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|Поляков Денис
|Хапоэль
|Защ
|31
|2
|0
|0
|0
|0
|16
|Бегунов Роман
|Динамо
|Защ
|29
|2
|0
|0
|1
|0
|Волков Захар
|БАТЭ
|Защ
|25
|2
|0
|0
|1
|0
|25
|Нечаев Данила
|БАТЭ
|Защ
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|Швецов Максим
|Динамо
|Защ
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|Яблонский Евгений
|БАТЭ
|Пол
|27
|6
|0
|0
|0
|0
|7
|Бахар Иван
|Минск
|Пол
|24
|5
|1
|0
|2
|0
|9
|Эбонг Макс
|Астана
|Пол
|23
|5
|0
|0
|1
|0
|Малькевич Владислав
|БАТЭ
|Пол
|23
|5
|1
|1
|1
|0
|7
|Быков Артем
|Динамо
|Пол
|30
|4
|0
|0
|0
|0
|10
|Громыко Валерий
|БАТЭ
|Пол
|26
|4
|0
|1
|0
|0
|18
|Бочеров Валерий
|БАТЭ
|Пол
|22
|4
|0
|0
|1
|0
|9
|Савицкий Павел
|Неман
|Пол
|28
|2
|1
|0
|0
|0
|Бессмертный Дмитрий
|Минск
|Пол
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|Соловей Андрей
|Торпедо-БелАЗ
|Пол
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|Лисакович Дмитрий
|Ислочь
|Пол
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|21
|Климович Владислав
|Нет клуба
|Нап
|26
|5
|0
|0
|1
|0
|10
|Богомольский Егор
|Минск
|Нап
|22
|4
|0
|0
|0
|0
|18
|Седько Павел
|Динамо
|Нап
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|19
|Подстрелов Дмитрий
|Каспий
|Нап
|24
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 11, нападающих: 4