Армения – Беларусь: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.85

28 марта 2026 9:04
Армения - Беларусь
29 мар. 2026, воскресенье 17:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.70
Беларусь не проиграет (X2)
Сделать ставку

29 марта состоится товарищеский матч между сборными Армении и Беларуси. Хозяева находятся в глубоком кризисе, проигрывают 4 матча подряд и много пропускают. Гости набрали хорошую форму и побеждают в 3 последних выездных товарищеских матчах.

Армения

Армянская сборная переживает тяжелый период. Команда проигрывает в 4 последних матчах и пропускает в 29 последних играх. В последних пяти матчах армяне забили 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустили 14 (в среднем 2.80). В товарищеских матчах команда забивает в 5 последних встречах, но пропускает в 8 последних.

Беларусь

Белорусская сборная подходит к матчу в хорошей форме. Команда побеждает в 3 последних выездных товарищеских матчах и забивает в 5 последних товарищеских встречах. В последних пяти матчах белорусы забили 4 гола (в среднем 0.80 за матч) и пропустили 10 (в среднем 2.00). В последнем матче команда обыграла Кипр (1:0).

Факты о командах:

Армения

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 29 последних матчах
  • Забивает в 5 последних товарищеских матчах
  • Пропускает в 8 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 0.60 забито, 2.80 пропущено

Беларусь

  • Побеждает в 3 последних выездных товарищеских матчах
  • Забивает в 5 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 0.80 забито, 2.00 пропущено

История личных встреч

В личных встречах команды обмениваются результатами. В 4 последних матчах Армения одержала 2 победы, Беларусь – 1, один матч завершился вничью.

Прогноз на матч Армения – Беларусь

Армения находится в глубочайшем кризисе: 4 поражения подряд и 29 матчей с пропущенными голами. Оборона хозяев катастрофична (2.80 пропущенных за матч), а атака практически не работает (0.60 гола). Несмотря на это, в товарищеских матчах армяне стабильно забивают.

Беларусь имеет хорошую выездную форму в товарищеских матчах (3 победы подряд) и стабильно забивает. Гости будут играть на победу и постараются использовать проблемы обороны соперника.

Учитывая, что Армения много пропускает и Беларусь стабильно забивает, наиболее логичной выглядит ставка на то, что гости как минимум не проиграют. Армения может забить благодаря своей голевой серии в товарищеских матчах.

Рекомендованные ставки:

  • Беларусь не проиграет (X2) – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – да – коэффициент 2.10

Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Беларусь Армения
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
