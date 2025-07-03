Погба не скоро дебютирует за «Монако»

Новичок «Монако» Поль Погба не поможет команде в ближайшие месяцы.
В клубе рассказали, что рассчитывают на полузащитника не раньше октября.
«Я могу гарантировать, что на поле в матче с «Гавром» [в 1-м туре Лиги 1] его не будет. Давайте будем реалистами.
Мы ожидаем, что процесс займет три месяца. Спорт высокого уровня во многом построен на науке, так что все непросто.
«Монако» – одна из наиболее интенсивно действующих команд. Мы играем в стиле, для которого требуется быть в хорошей физической форме», – заявил генеральный директор монегасков Тиаго Скура.
- С «Монако» хавбек заключил 2-летний контракт.
- Погба не выходил на поле с 3 сентября 2023 года.
- Он отбывал дисквалификацию за употребление допинга.
Источник: Get French Football News