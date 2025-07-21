Погба двумя словами описал переход Рэшфорда из «МЮ» в «Барселону»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о переходе Маркуса Рэшфорда в «Барселону».

«Это безумие, но я рад за него, потому что «МЮ» сбросил его со счетов. Клуб теряет отличного игрока. Тем хуже для них. А для «Барселоны» это здорово, честно говоря.

«МЮ» купил несколько новых игроков, а новый тренер, полагаю, хочет построить что-то свое. Аморим не особо-то и виноват. Если он в кого-то не верит… Ему нужно побеждать. Если он это не сделает, его уволят», – сказал Погба.