Погба двумя словами описал переход Рэшфорда из «МЮ» в «Барселону»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о переходе Маркуса Рэшфорда в «Барселону».
«Это безумие, но я рад за него, потому что «МЮ» сбросил его со счетов. Клуб теряет отличного игрока. Тем хуже для них. А для «Барселоны» это здорово, честно говоря.
«МЮ» купил несколько новых игроков, а новый тренер, полагаю, хочет построить что-то свое. Аморим не особо-то и виноват. Если он в кого-то не верит… Ему нужно побеждать. Если он это не сделает, его уволят», – сказал Погба.
- Рэшфорд перейдет из «МЮ» в «Барселону» на правах аренды.
- Английский клуб сможет выкупить форварда обратно за 30 млн евро.
Источник: Goal.com