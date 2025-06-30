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Погба объяснил, почему выбрал «Монако»

Сегодня, 18:27

Новичок «Монако» Поль Погба прокомментировал свой переход в клуб Лиги 1.

«Я чувствую себя хорошо, мыслю позитивно и полон решимости. Я не могу дождаться того момента, когда окажусь внутри команды и вернусь на поле.

Мне очень понравился проект, условия, город. Кроме того, я никогда не играл в чемпионате Франции.

Было так много условий и пунктов, которые клуб выполнил. Это было идеально и произошло в нужное время. Это был правильный выбор», – сказал Погба.

  • С «Монако» хавбек заключил 2-летний контракт.
  • Погба не выходил на поле с 3 сентября 2023 года.
  • Он отбывал дисквалификацию за употребление допинга.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Монако Погба Поль
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