Погба пожаловался на «Ювентус»: «Я не понимал, почему так происходит»

Поль Погба рассказал об отсутствии поддержки со стороны «Ювентуса».

Француза отстраняли за употребление допинга. Его дисквалификация истекла 11 марта.

Еще в ноябре «Ювентус» расторг контракт с игроком.

Сейчас Погба близок к переходу в «Монако».

«Я просил «Ювентус» о помощи вроде массажа или предоставления тренера по физподготовке.

У меня было на это право, раз я оставался частью команды. Клуб меня не поддержал, и меня это поразило. Я не понимал, почему так происходит.

Я думал, что борюсь с антидопинговым агентством, но не с «Ювентусом», – заявил Погба.