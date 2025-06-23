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  • Погба пожаловался на «Ювентус»: «Я не понимал, почему так происходит»

Погба пожаловался на «Ювентус»: «Я не понимал, почему так происходит»

Сегодня, 21:57

Поль Погба рассказал об отсутствии поддержки со стороны «Ювентуса».

  • Француза отстраняли за употребление допинга. Его дисквалификация истекла 11 марта.
  • Еще в ноябре «Ювентус» расторг контракт с игроком.
  • Сейчас Погба близок к переходу в «Монако».

«Я просил «Ювентус» о помощи вроде массажа или предоставления тренера по физподготовке.

У меня было на это право, раз я оставался частью команды. Клуб меня не поддержал, и меня это поразило. Я не понимал, почему так происходит.

Я думал, что борюсь с антидопинговым агентством, но не с «Ювентусом», – заявил Погба.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Ювентус Погба Поль
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