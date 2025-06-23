Погба пожаловался на «Ювентус»: «Я не понимал, почему так происходит»

Поль Погба рассказал об отсутствии поддержки со стороны «Ювентуса».
- Француза отстраняли за употребление допинга. Его дисквалификация истекла 11 марта.
- Еще в ноябре «Ювентус» расторг контракт с игроком.
- Сейчас Погба близок к переходу в «Монако».
«Я просил «Ювентус» о помощи вроде массажа или предоставления тренера по физподготовке.
У меня было на это право, раз я оставался частью команды. Клуб меня не поддержал, и меня это поразило. Я не понимал, почему так происходит.
Я думал, что борюсь с антидопинговым агентством, но не с «Ювентусом», – заявил Погба.
Источник: La Gazzetta dello Sport