Раскрыта причина несостоявшегося перехода Погба в «Торпедо»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари назвал причину, по которой Поль Погба не перешел в московский клуб.

– А история о Погба в «Торпедо» – правда?

– Да, я общался с его агентом, Рафаэлой Пиментой. Но она сказала, что Поль не заинтересован в продолжении карьеры в России.

– Сейчас он в «Монако».

– Думаю, у него было много предложений. Но, на мой взгляд, если бы российские клубы играли в Лиге Европы или Лиге чемпионов, все могло бы сложиться иначе.