Раскрыта причина несостоявшегося перехода Погба в «Торпедо»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари назвал причину, по которой Поль Погба не перешел в московский клуб.
– А история о Погба в «Торпедо» – правда?
– Да, я общался с его агентом, Рафаэлой Пиментой. Но она сказала, что Поль не заинтересован в продолжении карьеры в России.
– Сейчас он в «Монако».
– Думаю, у него было много предложений. Но, на мой взгляд, если бы российские клубы играли в Лиге Европы или Лиге чемпионов, все могло бы сложиться иначе.
- Ари работал в «Торпедо» с декабря 2024 по август 2025 года.
- Клуб занимает 17-е место в Первой лиге.
Источник: «Спорт-Экпресс»