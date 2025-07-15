Ари рассказал о неудачном приглашении Погба в «Торпедо»

Спортивный директор «Торпедо» Ари высказался о возможном переходе французского футболиста Поля Погба в московский клуб. Ари уточнил, что его слова о переходе Погба ранее были восприняты неверно. Он говорил лишь о том, что для «Торпедо» было бы хорошо, если бы Погба играл за клуб.

Ари общался с агентом Погба.

«Я общался с агентом Погба, но он сказал, что игрок не хочет ехать в Россию», – заявил Ари.