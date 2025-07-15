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Ари рассказал о неудачном приглашении Погба в «Торпедо»

Сегодня, 20:56

Спортивный директор «Торпедо» Ари высказался о возможном переходе французского футболиста Поля Погба в московский клуб. Ари уточнил, что его слова о переходе Погба ранее были восприняты неверно. Он говорил лишь о том, что для «Торпедо» было бы хорошо, если бы Погба играл за клуб.

Ари общался с агентом Погба.

«Я общался с агентом Погба, но он сказал, что игрок не хочет ехать в Россию», – заявил Ари.

  • 32-летний полузащитник недавно перешел в «Монако». Футболист был без клуба с ноября 2024 года.
  • Итальянский «Ювентус» расторг контракт с ним по обоюдному согласию после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
  • Спортивный арбитражный суд (CAS) 7 октября 2024 года сократил срок его дисквалификации с 4 лет до 18 месяцев, признав употребление запрещенного вещества непреднамеренным.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. PARI Первая лига Франция. Лига 1 Монако Торпедо Ари Погба Поль
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