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Монако
Поль Погба
Статистика
€ 2,50 млн
Поль Погба - статистика
Монако
15 марта 1993 (33), Ланьи-сюр-Марн
#8 | Полузащитник
188 см | 80 кг
Франция | Гвинея
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Монако
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 33 тур
Монако
0 : 1
10.05.2026
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
1 : 2
02.05.2026
Монако
1' - 58'
Франция. Лига 1, 31 тур
Тулуза
2 : 2
25.04.2026
Монако
84' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Париж
4 : 1
10.04.2026
Монако
69' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
2 : 1
05.04.2026
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Брест
1 : 0
05.12.2025
Монако
69' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монако
1 : 0
29.11.2025
ПСЖ
86' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
4 : 1
22.11.2025
Монако
85' - 90'
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