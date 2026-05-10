Статистика по турнирам

Франция. Лига 1 2025/2026 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Товарищеские матчи. Сборные 2020 Чемпионат Европы 2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок УЕФА 2017 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Италии 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Италии 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Италии 2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Трофей Луиджи Берлускони 2012 Англия. Кубок Лиги 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012